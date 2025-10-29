Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai – stipriausi pasaulyje

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komandos vadovas Andrius Ašmontas buvo nustebintas gausaus sutikimo.
„Toks sutikimas – kosmosas. Taip – pirmąkart. Labai malonu“, – džiaugėsi vyras.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ugniagesių pergalių tikėjosi visas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
„Nuoširdžiai tikėjomės. Dar prieš išvykstant planavome, kaip sutiksime pasaulio čempionus. Pasirodo, kad mūsų viltys pasiteisino“, – pasakojo PAGD direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
Nuoširdžiai tikėjomės.
Džiaugsmo ašaras braukė ir čempionus puolė sveikinti jų artimieji, kurie žurnalistams paminėjo, kad čempionato metu būta ir jaudulio.
„Stebėjome bėgimus ir pergyvenome. Tikrai jaudinomės, bet tai – ne pirmas kartas. Įprasta situacija. Tikėkimės, kad ateityje vėl susirinksime ir pasveikinsime nugalėtojus“, – teigė pašnekovė.
Giminaičiai stipriai palaikė savuosius ir tikėjo jų pergalėmis. Ugniagesių artimieji JAV vykusį čempionatą įsitraukę stebėjo net naktimis.
„Naktimis nemiegojome. Draugai sakė transliaciją atsisukti, bet tai buvo neįmanoma. 2–3 valandą ryto žiūrėjome. Nepraleidome nė vienos nakties. Širdis spurdėjo ir ašarą išliejau, buvo visko“, – savo įspūdžiais dalijosi kita pašnekovė.
Šiemet į pasaulio čempionatą išvyko rekordinis skaičius tautiečių.
„Pasaulio čempionate dalyvaujame dešimt metų. Žinome, ko tikėtis. Iš Lietuvos išvažiavo šešiolika žmonių. Nesitikėjau, kad visi grįš su medaliais, bet geros kovos – taip“, – teigė A. Ašmontas.
Patys ugniagesiai gelbėtojai savo jėgomis tikėjo ir atidavė daug pastangų rengiantis čempionatui. Po varginančių varžybų ir ilgos kelionės ugniagesiai svajoja apie poilsį, tačiau ne visi juo galės pasimėgauti, nes artimiausiu metu ir vėl šaukia pareiga.
„Džiaugiamės savo pergalėmis. Džiaugsmas ir euforija nuovargį šiek tiek kompensuoja. Džiaugiamės savo įdėtu darbu – visi dalyvavę grįžo su medaliais, tapo čempionais“, – pasakojo ugniagesė gelbėtoja Regina Bartkutė.
Anksčiau triumfavusi JAV komanda nuo šiol į lietuvius žiūri kaip į lygius varžovus. Pasaulio čempionais mūsų tautiečiai tampa ne pirmą kartą. Kitąmet ugniagesiai sieks pagerinti asmeninius rekordus.
Naujausi komentarai