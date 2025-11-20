„Linava“: Baltarusija reikalauja derybų su Lietuva Užsienio reikalų ministerijų lygiu

„Gavau informacijos, kad Baltarusijos pusė reikalauja susitikimo, konsultacijų Užsienio reikalų ministerijų lygiu“, – LRT televizijai sakė E. Mikėnas.
Anot jo, Lietuvoje registruoti vilkikai pasienyje vis dar įstrigę dėl to, kad Baltarusijos pasieniečiai negavo nurodymų iš šalies Vyriausybės.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalio mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, jie atidaryti vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Skelbta, jog pasienyje įstrigusios transporto priemonės perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei už tai apmokestintos 120 eurų mokesčiu.
„Vežėjai važiuoja į Baltarusiją ir moka per banką, keičia eurus į Baltarusijos rublius, (…) yra elektroninė eilė ir kuo greičiau apsimoka vežėjas, tuo aukščiau jis stovi eilėje“, – teigė „Linavos“ vadovas.
Oro uostai dėl balionų skaičiuoja daugiau nei 0,5 mln. eurų žalą
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos judėjimas stabdo ir šalies oro uostų veiklą, ypač Vilniaus.
Anot Lietuvos oro uostų atstovo (LTOU), iš viso oro uostų ir kelių oro vežėjų patirti nuostoliai dėl kontrabandinių balionų sukeltų trikdžių ir sienos uždarymo siekia virš 0,5 mln. eurų.
LTOU jau kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
„Šiuo metu skaičiuojame, kad skaičius viršijo 500 tūkst. eurų, kartu sudėjus oro uostų ir kelių vežėjų, pateikusių savo patirtas žalas, patirtas sąnaudas ryšium su nukreiptas skrydžiais“, – LRT televizijai teigė LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas
ELTA primena, kad kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos Vilniaus oro uosto veiklą nuo spalio viduriu sutrikdė keletą kartų, paskutinis buvo šį ketvirtadienį.
