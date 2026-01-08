 LRT valdyseną peržiūrinti Seimo darbo grupė renkasi į ketvirtąjį posėdį

Į ketvirtąjį posėdį susirinksianti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdyseną peržiūrinti Seimo darbo grupė ketvirtadienį išklausys Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA), Seimo Tyrimų skyriaus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovų pastebėjimus.

LRT valdyseną peržiūrinti Seimo darbo grupė renkasi į ketvirtąjį posėdį / J. Stasevičiaus/LRT nuotr.

„Tęsime darbą (...) buvom sutarę, kad pradžioje išklausome įvairių institucijų. Tai dar liko išklausyti IŽA, taip pat mūsų (Seimo – BNS) tyrimų departamento medžiagos pristatymą, kaip yra kituose kraštuose (...), STT informaciją. Norėtume girdėti ir Žurnalistų draugijos (LŽD) nuomonę, jeigu jie norėtų pristatyti“, – praėjusiame posėdyje teigė grupės vadovas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Tačiau šios organizacijos valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė BNS nurodė, jog draugijos atstovai posėdyje dalyvauti neketina.

„Niekas su mumis nederino, kad reikia tokį pranešimą paruošti, mes pamatėme darbotvarkėje. Nusiuntėme pranešimą, kad nedalyvausime“, – sakė ji.

BNS rašė, jog praėjusią savaitę Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT iniciatyvinės grupės atstovai paskelbė toliau nedalyvausiantys darbo grupės veikloje, jei į jos sudėtį nebus įtrauktos Medijų tarybos pasiūlytos organizacijos.

Taryba praėjusią savaitę paragino į darbo grupę įtraukti po vieną Žurnalistų sąjungos, LŽD, LRT iniciatyvinės grupės, akademinės institucijos, regioninės žiniasklaidos bei Žurnalistų profesionalų, IŽA ir Kultūros periodinių leidinių asociacijos atstovą.

Darbo grupėje nėra trijų iš minėtų – LŽD, akademinės institucijos bei Kultūros periodinių leidinių asociacijos atstovų.

Šį klausimą apsvarstė trečiadienį susirinkusi Seimo valdyba. Ji atsisakė praplėsti darbo grupę.

Todėl, pasak Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės, dviejų organizacijų atstovai toliau nedalyvaus posėdžiuose.

Iš politikų, be pirmininkaujančio J. Oleko, darbo grupėje dar yra šeši valdantieji, keturi opozicijos atstovai ir vienas Mišrios Seimo narių grupės politikas.

Pagal reglamentą, darbo grupė turės pateikti išvadas ir siūlymus dėl LRT valdysenos modelio bei jo teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Jai siūloma įvertinti dabartinį reguliavimą, išanalizuoti nacionalinio transliuotojo valdymo, priežiūros ir atskaitomybės mechanizmus, įvertinti kitų valstybių patirtį, nustatyti galimas rizikas LRT nepriklausomumui, skaidrumui ir atskaitomybei, išanalizuoti įstaigos finansinių išteklių naudojimo teisinį reglamentavimą, skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimo mechanizmus bei parengti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.

Grupė savo išvadas ir siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos, tačiau, kokia forma bus pasiūlyti LRT valdysenos pakeitimai, bus nuspręsta vėliau.

