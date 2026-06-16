LVAT: „Nemuno aušra“ nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių šiurkščiai pažeidė įstatymą

Tokį teisėjų kolegijos sprendimą antradienį įgarsino teisėja Iveta Pelienė.
„LVAT, išnagrinėjęs bylą, priėjo išvados, kad iš dalies pareiškėjų „Nemuno aušra“, Remigijaus Žemaitaičio, Daivos Petkevičienės skundą teismas tenkina, tačiau savo išvadoje teismas aiškiai pabrėžia, kad visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos tokiais pripažino VRK, yra šiurkštūs, jais buvo pažeistas įstatymas“, – sprendimą žurnalistams komentavo teismo atstovas Paulius Žeimys.
Anot LVAT, pagrindas, po kurio ėjo kiti VRK priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą.
„VRK neturi įstatyme nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti. Tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas“, – aiškino teismo atstovas.
Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – „Nemuno aušros“, šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir „aušrietės“ Daivos Petkevičienės.
Kovą VRK nusprendė, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
Kaip rašė BNS, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba savo ruožtu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai R. Žemaitaitis ir D. Petkevičienė savo automobilius nuomojo „Nemuno aušrai“ ir kartu patys jais naudojosi.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų. Ji beveik dvejus metus priklausė valdančiajai daugumai, bet birželio pradžioje socialdemokratai su „aušriečiais“ nutraukė koalicijos sutartį.
(be temos)