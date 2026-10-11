LVAT priėmus Giorgiui Lolišviliui nepalankų sprendimą, bus vertinama jo galimybė likti Lietuvoje

Teismas konstatavo, kad ne kartą administracine tvarka bausto ir per 18 tūkst. eurų valstybei nesumokėjusio, laisvės atėmimo bausmę atliekančio G. Lolišvilio leidimą gyventi Lietuvoje Migracijos departamentas panaikino pagrįstai, nors teisiškai negalėjo to daryti, nes leidimas jau buvo negaliojantis.
Tokį galutinį sprendimą jis priėmė rugsėjo 30-ąją, išnagrinėjęs Migracijos departamento apeliacinį skundą dėl Regionų administracinio teismo gegužės 19-osios nutarties.
Migracijos departamento patarėjas Rokas Pukinskas BNS po šio sprendimo sakė, kad artimiausiu metu bus pradedamas užsieniečio teisinės padėties vertinimas dėl jo galimybės atlikus laisvės atėmimo bausmę likti Lietuvoje.
Vertinimas gali užtrukti apie du mėnesius, tuo metu bus kalbamasi su pačiu G. Lolišviliu, įvertinama jo pozicija, atsižvelgiama į tarnybų informaciją apie vyro pažeidimus.
Teisėto pagrindo būti Lietuvoje iš esmės neturintis G. Lolišvilis dar gali prašyti jam suteikti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje arba prieglobstį, tačiau dėl keliamos grėsmės viešajai tvarkai nedidelė tikimybė, kad Migracijos departamentas tokius prašymus tenkintų.
Prašymų netenkinus arba nepateikus, asmuo būtų išsiunčiamas iš šalies, nors galėtų skųsti departamento sprendimus teismams.
„Vertinimą dėl užsieniečio teisinės padėties Migracijos departamentas įprastai pradeda artėjant paskirtos bausmės atlikimo terminui ir tuomet priima sprendimą dėl užsieniečio teisinės padėties Lietuvoje“, – BNS pateiktame komentare nurodė R. Pukinskas.
„Sprendimą gali lemti daug faktorių, tarp jų ir kitų Lietuvos tarnybų pateiktos išvados dėl užsieniečio keliamų grėsmių. Iš anksto prognozuoti galutinį viso vertinimo rezultatą šiuo metu yra per anksti“, – pažymėjo jis.
G. Lolišvilis atlieka pernai gruodžio 15-ąją jam skirtą vienų metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad važiuodamas atbulas mirtinai sužeidė garbaus amžiaus savo kaimynę. Nuosprendis įsiteisėjo sausio viduryje, tad vyrui likę apie trys mėnesiai įkalinimo.
Panaikino nebegaliojantį leidimą
LVAT praėjusią savaitę užvertoje byloje ginčas kilo dėl departamento šių metų vasario 6-osios sprendimo, kuriuo Sakartvelio piliečiui G. Lolišviliui dėl grėsmės viešajai tvarkai panaikintas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje ir ilgalaikio gyventojo Europos Sąjungoje statusas.
Nesutikęs su tokiu sprendimu, vyras kreipėsi į pirmosios instancijos administracinį teismą. Šis, visiškai tenkinęs G. Lolišvilio skundą, panaikino Migracijos departamento sprendimą. Tokį teismo verdiktą departamentas apskundė LVAT.
Pastarasis Migracijos departamento skundą tenkino iš dalies, pripažinęs negaliojančiu institucijos sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, tačiau palikęs galioti dalį dėl ilgalaikio gyventojo ES statuso.
LVAT vertinimu, Migracijos departamentas turėjo pagrindą naikinti leidimą gyventi Lietuvoje įstatymų nesilaikančiam G. Lolišviliui, bet administracinės teisės požiūriu to negalėjo daryti, nes leidimas jau buvo negaliojantis.
„Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Migracijos departamentas sprendimu negalėjo panaikinti nebegaliojančio leidimo nuolat gyventi, nes toks sprendimas nesukelia teisinių pasekmių, todėl ši Migracijos departamento sprendimo dalis pirmosios instancijos teismo skundžiamu sprendimu panaikinta teisėtai ir pagrįstai“, – konstatavo LVAT.
Jo duomenimis, 2020 metais G. Lolišviliui išduotas leidimas nuolat gyventi galiojo iki 2025 metų kovo 24 dienos. Tai reiškia, kad Migracijos departamentas vyrui leidimą panaikino, kai jis beveik 11 mėnesių jau buvo negaliojantis.
Interesas gyventi Lietuvoje – mažiau reikšmingas nei keliama grėsmė
Kartvelas taip pat prašė jam priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau LVAT nusprendė, kad G. Lolišviliui paliktas galioti ilgalaikio ES gyventojo statuso panaikinimas lėmė bylos išsprendimą ne jo naudai, todėl vyras neturi teisės į kompensaciją.
Tokį sprendimą LVAT priėmė, be kita ko, atmetęs Regionų teismo išvadą, kad vyro interesas gyventi Lietuvoje ir išlaikyti minėtą ES statusą yra svarbesnis nei Policijos ir Migracijos departamentų duomenys apie G. Lolišvilio grėsmę viešajai tvarkai.
„Kolegijos vertinimu, byloje surinkti duomenys – pareiškėjo padaryti administraciniai nusižengimai ir nusikaltimai – leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo asmeninis interesas likti gyventi Lietuvoje negali būti pripažįstamas prioritetiniu ir labiau reikšmingu nei Lietuvos viešosios tvarkos užtikrinimas“, – konstatavo teismas.
Atsižvelgdamas į G. Lolišvilio keliamą grėsmę valstybės nacionaliniams interesams, LVAT pažymėjo, kad „Migracijos departamentas pagrįstai panaikino pareiškėjui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje“ ir toks sprendimas buvo objektyvus bei proporcingas.
Skolingas 18,4 tūkst. eurų
Departamentui vasarį naikinant kartvelo leidimą gyventi Lietuvoje, jis buvo daug kartų baustas už administracinius nusižengimus, jam atimta teisė vairuoti.
LVAT duomenimis, nuo 2014 iki 2025 metų G. Lolišvilis aštuonis kartus teistas už nusikalstamas veikas žmogaus sveikatai, nuosavybei bei turtinėms teisėms, taip pat susijusias su disponavimu narkotikais.
Be to, jis nesumokėjęs 18,4 tūkst. eurų baudų už administracinius nusižengimus, kaip minėta, šiuo metu atlieka laisvės atėmimą dėl mirtino moters sužalojimo eismo įvykyje.
Policijos departamento vertinimu, tai rodo ne atsitiktinius G. Lolišvilio pažeidimus, o susiformavusį pavojingo elgesio modelį, kuriam būdingas sąmoningas teisinių draudimų ignoravimas.
Kartvelas vasario 4-ąją pateikė prašymą jam pakeisti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, tačiau Migracijos departamentas prašymą atmetė. Šio departamento sprendimo vyras neskundė, jis taip pat nėra pateikęs naujų prašymų dėl galimybės būti šalyje.
(be temos)