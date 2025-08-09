Lygių galimybių kontrolierė sulaukė kreipimųsi dėl vyrų diskriminavimo naktiniuose klubuose

Tarnybos teigimu, besikreipiantys žmonės dalijasi, kad atvykus į naktinį klubą vyrų prašoma susimokėti 15 eurų, o moterų – 5 eurus. Kitur merginos atvirai kviečiamos apsilankyti nemokamai.
„Pranešimai gauti pastaruosius du savaitgalius: vienas šį, kitas – praėjusį“, – BNS šią savaitę nurodė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistė Miglė Kolinytė.
„Vienas iš pranešimų – dėl Vilniuje veikiančio klubo „Studio 23 club“, jig pernai pripažintas pažeidęs Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą dėl tos pačios priežasties. Kitas – dėl klubo „Bardakas“ Klaipėdoje“, – teigė ji.
2024 metų gegužę Žirmūnų mikrorajone esantis naktinis klubas „Studio 23 club“ įspėtas dėl diskriminacijos lyties pagrindu, konstatavus, kad klubo kvietimuose į vakarėlius palankesnės sąlygos teikiamos vienai lyčiai.
Pasak tarnybos, klubas socialiniuose tinkluose tuomet skelbė apie renginius „Merginos gauną viską“, kurių reklamose nedviprasmiškai pabrėžta, kad moterys į juos gali patekti nemokamai.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Laima Vengalė-Dits pabrėžė, kad pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą draudžiama teikti paslaugas skirtingomis kainomis pagal klientų lytį.
„Naktinių klubų kainodara dažniausiai diskriminuoja vyrus – būtent jų prašoma sumokėti už įėjimą arba mokėti didesnę kainą. Įstatyme draudžiama ir lyties pagrindu diskriminuojanti tokių paslaugų reklama“, – tarnybos pranešime cituojama L. Vengalė-Dits.
Ji taip pat akcentavo, kad skirtingos kainos pagal lytį už tas pačias paslaugas negali būti taikomos ne tik naktiniuose klubuose, bet ir baruose, restoranuose, kavinėse, teikiančiose viešojo maitinimo ir pasilinksminimo paslaugas.
Kaip BNS nurodė M. Kolinytė, apie tokią kainodarą įprastai ir praneša vyrai, „nes būtent jie atsiduria mažiau palankioje padėtyje – jiems taikomas didesnis įkainis“.
Kadangi kol kas nebuvo pateikta oficialių skundų, šių įstaigų atžvilgiu tyrimai neatlikti ir diskriminacija nėra nustatyta.
