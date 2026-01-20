Neeilinė situacija Lietuvos pašto skyriuje: dėl to vyras negalėjo atsiimti pensijos

Skundą tarnybai pateikęs vyras teigė Lietuvos pašto skyriuje norėjęs atsiimti mamos pensiją, tad jam reikėjo užpildyti išmokėjimo kvitą. Pareiškėjas nurodė, kad dėl riboto pirštų judumo jis naudoja specialų spaudą su vardu ir pavarde bei pasirašo ranka.
Tačiau, vyro teigimu, pašto skyriaus darbuotoja tokiu būdu užpildyti dokumento jam neleido.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai kreipusis į Lietuvos paštą, šio atstovai informavo, kad ėmėsi veiksmų ir problemą išsprendė. Įmonės atstovai pažymėjo, kad vyras pinigus atsiėmė, o ateityje, užpildant ir pasirašant dokumentus, jam bus taikomos alternatyvos.
