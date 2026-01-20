 Neeilinė situacija Lietuvos pašto skyriuje: dėl to vyras negalėjo atsiimti pensijos

2026-01-20 11:21
ELTOS inf.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo tyrimą po to, kai sostinėje esančiame Lietuvos pašto skyriuje negalią turintis klientas negalėjo užpildyti dokumento ranka. Savo ruožtu į tarnybos pastabas sureagavęs Lietuvos paštas nurodė, kad užtikrins, jog klientai dokumentus galėtų užpildyti jiems patogiausiu būdu ir tokių situacijų ateityje būtų išvengta.

Neeilinė situacija Lietuvos pašto skyriuje: dėl to vyras negalėjo atsiimti pensijos / Lietuvos pašto/ELTOS nuotr.

Skundą tarnybai pateikęs vyras teigė Lietuvos pašto skyriuje norėjęs atsiimti mamos pensiją, tad jam  reikėjo užpildyti išmokėjimo kvitą. Pareiškėjas nurodė, kad dėl riboto pirštų judumo jis naudoja specialų spaudą su vardu ir pavarde bei pasirašo ranka.

Tačiau, vyro teigimu, pašto skyriaus darbuotoja tokiu būdu užpildyti dokumento jam neleido.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai kreipusis į Lietuvos paštą, šio atstovai informavo, kad ėmėsi veiksmų ir problemą išsprendė. Įmonės atstovai pažymėjo, kad vyras pinigus atsiėmė, o ateityje, užpildant ir pasirašant dokumentus, jam bus taikomos alternatyvos. 

