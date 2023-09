M. Navickienė po Lietuvą sukrėtusių įvykių: matyčiau kitą labai didelę problemą

Pastaruoju metu pasitaikius dviem atvejams, kai tėvai pagrobė savo tėvus, o Vilniuje moteris, manoma, nuskandino savo dukras, ministrė ragina žmones nebijoti kreiptis pagalbos bei paskatinti tai daryti kitus.

„Mes matėme daug nelaimių, skaudžiai sukrėtusių Lietuvą, kuomet buvo kalbama ir apie tas pačias socialines paslaugas, ir šioje šviesoje matyčiau kitą labai didelę problemą – pastebėjimo, pamatymo ir žinojimo, kad žmogus susidūrė su kažkokia problema, su išgyvenimu, jaučiasi paliktas vienas“, – LRT radijui trečiadienį sakė ministrė.

„Apie jį kad mes galėtume sužinoti, kad nebijotų kreiptis, kad artimieji pastebėtų, nes socialinių paslaugų, jeigu apžvelgtume, kokios jos yra ir kaip jos keitėsi per trejetą metų, tikrai išsivystymas yra gana didelis“, – sakė ji.

M. Navickienės duomenimis, savivaldybių išlaidos socialinėms paslaugoms per trejus metus augo 30 procentų, nuo pernai atsirado prevencinės socialinės paslaugos, be to, darbuotojai socialinės rizikos šeimas lanko iki jų vaikui sukanka treji metai.

„Tai tų paslaugų spektras yra, bet pagrindinė problema, kad kartais nepavyksta pamatyti tos problemos tada, kai ji prasideda, tai čia turbūt mes visi turime keistis ir inicijuoti tą pokytį, nebijoti ieškoti pagalbos, nebijoti jos kreiptis, o tada institucijų pagalba, savitarpio pagalbos grupių dėka galima tikrai išspręsti labai daug problemų“, – kalbėjo M. Navickienė.

Vilniuje, Neries upėje, sekmadienį savo vaikus, kaip įtariama, paskandino 36 metų policijos darbuotoja, ji šiuo metu ligoninėje, manoma, kad ji mėgino nusižudyti.

Tuo metu rugpjūčio 27 dieną vyras, pasiėmęs iš motinos metų neturinčią dukrą, valtimi perplaukė Šilutės rajone tekančią Skirvytės upę ir taip kirto Lietuvos – Rusijos valstybinę sieną. Mergaitę susigrąžinti pavyko antradienio vakarą, motinai išvykus į Kaliningrado sritį. Šiuo metu jos yra Lietuvoje, mergaitės tėvo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rugsėjo pradžioje kaltais dėl bandymo pagrobti savo vaikus pripažinti Inga ir Mindaugas Vilčinskai. Juos pareigūnai sulaikė, manoma, bandžiusius kirsti valstybės sieną su Baltarusija.