Maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo drausti rišti šunis prie būdos, palikti vienus

„Siūlome, kad nebūtų nuolat rišami šunys, o rišimas galimas tik tais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, tvarkomas voljeras, tvarkoma patalpa ir norima, kad gyvūnas nepabėgtų“, – radijo stoties M1 Informacijos tarnybai sakė VMVT Gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Kristina Ulienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad šiuo metu gyvūnų veisėjams galioja draudimas laikyti šunis nuolat pririštus, tuo metu fiziniams asmenims tai neprivaloma.
Pasak specialistės, Europos Parlamento reglamente dėl šunų ir kačių gerovės pabrėžiama, jog ilgalaikis pririšimas kelia reikšmingų gyvūnų gerovės problemų bei riboja natūralų jų elgesį, gali sukelti ir fizinių, ir psichinių sutrikimų.
„Kadangi augintiniai yra socialūs gyvūnai, norime eiti link vakarietiško požiūrio, kad tas draudimas būtų taikomas“, – teigė K. Ulienė.
VMVT kreipėsi į Aplinkos ministeriją, jog Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme būtų nustatytas reikalavimas, kad šuo, kur jis būtų, negalėtų būti laikomas nuolat pririštas.
K. Ulienės teigimu, taip pat siūloma įstatyme numatyti, kiek laiko naminis gyvūnas gali būti paliekamas vienas, be priežiūros.
„Mūsų pareigūnai susiduria su atvejais patikrų metu, kai randa šunis vienus gyvenančius prie sodybų. Nustatoma, kad šeimininkė aplanko tik kas kelias dienas. Pasitaiko įvairių atvejų, kad ir vanduo, ir maistas yra palikti, yra ir pastogė, bet tas palikimas kelioms paroms mums kelia nerimą. Juk augintinis yra prilyginamas vos ne kaip šeimos nariui, todėl siūlome būtent tai (riboti palikimo laiką – BNS) įteisinti“, – sakė specialistė.
Jos teigimu, VMVT specialistai su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkais parengė žiauraus elgesio su gyvūnais vertinimo gaires. Jose nurodyta, kad naminis gyvūnas be priežiūros neturėtų būti paliekamas ilgiau nei parai.
Tai ne pirmas siūlymas drausti Lietuvoje laikyti šunis nuolat pririštus.
BNS rašė, kad Seimas 2024 metų balandį tokiai iniciatyvai nepritarė. Tuomet grupė parlamentarų siūlė leisti šunis pririštus laikyti ne ilgiau kaip dvi valandas, vedant juos pasivaikščioti, įrangos ar patalpų valymo metu ir kitais atvejais.
Dalyje Europos valstybių gyvūnus laikyti pririštus yra draudžiama arba leidžiama tik laikinai.
(be temos)