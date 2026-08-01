Martynas Katelynas: Lietuva įsigis technologiją kasamiems nelegalių migrantų tuneliams nustatyti

„Praėjusią savaitę išbandėme iš lenkų pasiskolintą technologiją, kuri leidžia fiksuoti bandymus kasti – ji veikia, ji rado tą vieną tunelį, apie kurį buvo paskelbta, tai mes tą technologiją įsigysime ir tikrai pasieniečiai galės naudotis“, – LNK žiniomis šeštadienį sakė M. Katelynas.
Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta „ne viena dešimtis bandymų“ kasti tunelius, bet „iškasti tik keli“ ir visi tuneliai buvo sunaikinti.
„Taip, ta problema yra, kadangi iš pradžių buvo bandoma, kai nebuvo tvoros (...), praeiti tiesiai, tada atsirado tvora – buvo bandoma ją perlipti, tada atsirado kitos priemonės, na, dabar jau iš apačios bandoma. Kiekvienam apribojimui bandoma rasti apėjimą“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras.
Kaip rašė BNS, šią savaitę Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė Lazdijų rajone, ties Pertako kaimu, pagal žemės paviršiaus virpesius išaiškinusi nebaigtą kasti požeminį tunelį. Atlikus procesinius veiksmus, jis buvo užverstas.
Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, kuriuo pasinaudojusios, kaip įtariama, dvi grupės po keliolika migrantų pateko į Lietuvą.
Dar viena migrantų grupė liepos pabaigoje šalies pietuose aptikus kasamą tunelį buvo atgrasyta.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas tuomet „15min“ portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai, bet atvejai, kai migrantams pavyksta nepastebėtiems patekti į Lietuvą, yra vienetiniai.
Be to, M. Katelynas LNK žiniomis pažymėjo, kad gerėja neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos situacija, kaimyninei valstybei skiriant daug pastangų ir lėšų savo išorės sienai apsaugoti.
„Šiuo metu skaičiai mažėja ir manau, kad anksčiau ar vėliau su ta problema mes susitvarkysime, ir tiek Lenkijos, tiek Lietuvos, tiek Latvijos siena su Baltarusija bus apsaugota“, – teigė ministras.
Kaip rašė BNS, šiemet per šešis mėnesius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1,4 tūkst. užsieniečių.
VSAT duomenimis, į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8 tūkst. migrantų. Tai keliskart daugiau, nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą.
Nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios 2021-aisiais Lietuvos pasieniečiai iš viso į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,6 tūkst. užsieniečių.
Autorius Dominykas Biržietis
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