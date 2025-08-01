Matuoja žolę ir baudžia: procesas pagreitėjo

Panevėžyje šiuo metu yra 26 privatūs sklypai, į kuriuos važinėja ne šeimininkai, o pareigūnai su liniuotėmis.
„Pagal tarybos sprendimą, žolė turi būti žemesnė negu 25 cm, tada sklypas neįtraukiamas į sąrašą. Jeigu žolė aukštesnė, toks sklypas būna užfiksuojamas, tada nustatomas savininkas – vienas ar keli – ir siunčiami įpareigojimai, kad tas sklypas būtų sutvarkytas“, – aiškino Panevėžio viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadas Martinaitis.
Vasara baigiasi, o piktžolės sulig liniuote miesto centre greičiausiai žaliuos ir iki kitos vasaros, nes nei šiemet, nei pernai čia samdyti pjovėjai nebuvo įkėlę kojos.
Viešosios tvarkos skyriui žinoma, kad didelė užleista teritorija palei Nevėžį priklauso keliems savininkams. Jeigu jie greitai sureaguotų į išsiųstus įspėjimus, realiai dar turi savaitę apnuoginti miesto vaizdui į upę.
Jei ne – bus perduoti mokesčių inspekcijai dėl 4 proc. didinamo žemės mokesčio. Kadangi buvusi „Semos“ teritorija didelė, vieta prestižinė, žemės mokesčiai pagal turto vertę turėtų išaugti tūkstančiais. Tačiau: „Didžioji dauguma sklypų – tie patys metai iš metų ir tie patys asmenys“.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Panašiai ir su natūralia pieva prie vaikų bibliotekos – jau keleri metai vis tas pats.
„Jie tikrai gali ir užsigauti, ir mes čia galime net vaiko nepamatyti, jei kuris nors įkris į tokią žolę. Žolė vos ne iki kaklo“, – kalbėjo bibliotekininkė Vaida Jurgelionienė.
Bibliotekininkės pripažįsta, kad joms gėda, nes niekam neįdomu, jog sklypas ne bibliotekos, o priklauso privačiam asmeniui. Moterys sako, kad ir pačios nupjautų žolę, jei tik turėtų kuo.
„Žinokite, jeigu turėtume su kuo pjauti, nes čia su žoliapjove jau neimtų žolės“, – stebėjosi V. Jurgelionienė.
Pasak Viešosios tvarkos specialistų, šiemet procesas su apsileidusiais savininkais yra greitesnis, nes pranešimai siunčiami iškart, tik išmatavus ir nufotografavus apžėlusius sklypus. Pernai įpareigojimai nusišienauti buvo išsiunčiami tik po mėnesio – per birželį visus tikrindavo, o liepą informuodavo.
Žinokite, jeigu turėtume su kuo pjauti, nes čia su žoliapjove jau neimtų žolės.
„Jeigu praėjusiais metais preliminariame sąraše būdavo apie 140 pažeidėjų, kurie nenusišienauja ir jiems išsiųsti įpareigojimai, tai šį liepos mėnesį buvo tik aštuoniasdešimt keli. Ne perpus, bet stipriai sumažėjo tų pačių, kurie jau nereaguoja“, – duomenimis dalijosi Panevėžio viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.
Apskritai apleistų teritorijų Panevėžyje skaičius nusistovėjęs – kasmet iki 30.
Naujausi komentarai