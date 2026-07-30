Medikai papasakojo daugiau apie ligoninėje mirusią mažylę: nesvėrė nė 2 kilogramų

Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Martynas Žemaitis teigė, kad mergaitė į ligoninę buvo atvežta liepos pradžioje.
„Ji buvo pakankamai sunkios būklės, atvyko dėl išsekimo, dėl nepakankamos mitybos. Buvo nepakankamo svorio, pagal savo amžių svėrė žymiai per mažai, beveik neturėjo poodinio riebalų sluoksnio“, – sakė gydytojas.
Pasak mediko, kūdikis svėrė mažiau nei 2 kg.
Pasak jo, iki tol elektroninėje sveikatos sistemoje (E. sveikata) apie mergaitę nebuvo jokių medicininių duomenų. Kauno klinikose po genetiko konsultacijos atlikti genetiniai tyrimai patvirtino Patau sindromą.
M. Žemaičio teigimu, sergant šiuo sindromu būtina kompleksinė priežiūra, skirta palaikyti gyvybines funkcijas ir valdyti daugybę galimų apsigimimų bei komplikacijų.
Anot gydytojo, mokslinės literatūros duomenimis, apie 90 proc. Patau sindromą turinčių kūdikių neišgyvena pirmųjų gyvenimo metų, o dalis miršta per pirmąsias gyvenimo savaites.
Medikas taip pat patvirtino, kad Kauno klinikos kreipėsi į Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
„Kreipėmės, nes kilo įtarimų dėl bendros nepriežiūros“, – teigė jis.
Komentuodamas viešai nuskambėjusią informaciją apie vaiko paėmimo procedūras, M. Žemaitis sakė negalintis atsakyti, kada tiksliai žinia apie mergaitės mirtį pasiekė vaiko teisių apsaugos specialistus. Pasak jo, ligoninės prioritetas pirmiausia buvo informuoti tėvus.
Gydytojas taip pat nekomentavo viešų mergaitės motinos pasisakymų, tačiau pabrėžė, kad po pokalbių su medikais tėvai sutiko su gydymu ir su jais buvo nuolat bendraujama.
ELTA primena, kad socialiniuose tinkluose paviešinta istorija apie Ukmergės rajone gyvenančią šeimą, iš kurios Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) priėmė sprendimą paimti visus vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę.
Tarnyba pripažino, kad tai buvo administracinė klaida, nes informacija apie kūdikio mirtį ją pasiekė tik po kelių dienų. VVTAĮT taip pat nurodė, kad sprendimas dėl vaikų paėmimo iš šeimos buvo grindžiamas ne vien kūdikio sveikatos būkle, o aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tarnybos duomenimis, minėta šeima specialistams žinoma nuo 2018 metų.
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