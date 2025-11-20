Medininkų ir Šalčininkų pasienio su Baltarusija kontrolės punktai atnaujino pilną veiklą

„Lygiai vidurnaktį, kaip ir buvo numatyta, punktai atnaujino pilną veiklą“, – BNS ketvirtadienį nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Giedrius Mišutis.
Anot jo, šiuo metu didelių srautų nėra. Dar iki vidurnakčio prie Medininkų pasienio punkto laukė 29 lengvieji automobiliai, prie Šalčininkų – 15.
„Tai dabar jie pradedami įleidinėti į punktus, patikros pradedamos vykdyti. Autobusų, krovininių transporto priemonių nebuvo prie punktų, bet jie atsiras“, – aiškino G. Mišutis.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
Pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys buvo visiškai uždarytas, tuo metu vykimas per Medininkai–Kamenyj Log punktą buvo apribotas.
Ribojimai galiojo daugiau nei dvi savaites.
Reaguodamas į sienos uždarymą, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį. kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio punktus su Baltarusija, antradienį įvyko techninės Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių derybos dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą, kontrabandos bei migrantų problemų.
Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad Baltarusija susitikime deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti kaimyninėje šalyje strigusius Lietuvos vilkikus.
Naujausi komentarai