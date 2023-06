Meteorologai: trečiadienis buvo karščiausia šių metų diena

Jos duomenimis, vidutinė paros temperatūra trečiadienį siekė 21,7 laipsnio Celsijaus, tuo metu birželio 21-osios norma yra 16,4 laipsnio.

Aukščiausia oro temperatūra trečiadienį siekė 28–31 laipsnį, devyniose meteorologijos stotyse pasiektas daugiau kaip 30 laipsnių Celsijaus karštis.

Naktis taip pat buvo šilta, tačiau tropinių naktų dar nepasitaikė. Žemiausia oro temperatūra buvo 14–19 laipsnių.

Tarnybos duomenimis, ketvirtadienio dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, kai kur – smarkūs, vietomis galima perkūnija. Pūs pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6–11 metrų per sekundę vėjas, per perkūniją – iki 14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 22–27, pajūryje – 19–21 laipsnį šilumos.

Penktadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, trumpi lietūs, perkūnija. Naktį kai kur tvyros rūkas. Vėjas bus vakarinių krypčių, 4–9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks 10–15, dieną – 23–28, pajūryje – 20–22 laipsnius šilumos.