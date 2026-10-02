Metų mokytojų premijos laureatais šiemet tapo aštuoni šalies pedagogai

Premijos laureatai – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos mokytojas ekspertas Viktoras Bakys, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas metodininkas Martynas Kašelionis, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos neformalaus vaikų švietimo mokytoja Jolanta Narbutaitienė.
Taip pat premijas gaus Gargždų „Minijos“ progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Angelė Pakamorienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos akordeono mokytojas ekspertas Laimonas Salijus, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja Ilona Tulabienė ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Dainos studijos „Keberiokšt“ mokytoja ekspertė Regina Vindžigalskienė.
Metų mokytojo premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje: pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų.
Meilės Lukšienės premijos laureate šiemet išrinkta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė.
Nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.
Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus įteikta Jungtinės Karalystės lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ steigėjai ir direktorei, šios šalies lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkei Virginijai Stukaitei.
Ši premija konkurso būdu skiriama mokytojams ar dėstytojams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus.
Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Vyriausybės 2016 metais.
Premijos nusipelniusiems švietėjams bus įteiktos spalio 5-ąją.
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