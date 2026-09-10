Mindaugas Sinkevičius atsiprašo Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės dėl replikos apie skyrybas

„Šiandien Seime buvau paklaustas apie kolegės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės svarstymus skirtis su partija. Atsakydamas parinkau nekorektiškus žodžius. Nenorėjau nieko įžeisti. Lauros jau atsiprašiau asmeniškai ir dar kartą noriu tai padaryti viešai“, – feisbuke ketvirtadienį parašė premjeras.
„Kad ir koks būtų Lauros sprendimas dėl jos politinės ateities, tikiuosi, kad neliks jokių nuoskaudų“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė BNS, L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė praėjusią savaitę pareiškė svarstanti palikti Socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente.
Politikė naujienų portalui „Lrytas“ tvirtino buvusi apgauta socdemų lyderio ir premjero M. Sinkevičiaus, kai po pokyčių valdančiojoje koalicijoje neteko Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų.
Parlamentarė portalui teigė laikanti, kad ją „išdūrė, apgavo“ ir „tai buvo (smūgis) su peiliu į nugarą“.
M. Sinkevičius Seime žurnalistams neigė, kad buvo iniciatorius L. Asadauskaitės-Zadneprovskienės patraukimo iš užimamų pareigų parlamento komisijoje. Kalbėdamas apie politikės svarstymus palikti socdemus, premjeras referavo į moters skyrybas su sutuoktiniu.
„Jei tokios skyrybos neišvengiamos, jau turbūt antrosios. Referuoju gal ne visai korektiškai į asmeninio gyvenimo skyrybas“, – sakė Vyriausybės vadovas.
Gegužę žiniasklaida skelbė, kad L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė skiriasi su vyru Andrejumi Zadneprovskiu.
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