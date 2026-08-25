Ministerija iš esmės pritartų, kad Rusijos piliečių tranzito trukmė būtų trumpinama

„Vidaus reikalų ministerija iš esmės pritaria tam, kad Rusijos piliečių supaprastinto tranzito per Lietuvą laikas būtų trumpinamas. Dabartinis Europos Sąjungos (ES) teisėje nustatytas maksimalus 24 valandų terminas, vertinant iš esmės pasikeitusią saugumo ir geopolitinę situaciją, pagrįstai gali būti peržiūrimas“, – atsakyme Eltai nurodė VRM.
Siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą bei pasitelkti automatines numerių atpažinimo sistemas kontrolei rugpjūčio viduryje pateikė parlamentaras, konservatorius Arvydas Anušauskas. Jo teigimu, tokie pokyčiai galėtų būti priimti atsižvelgiant į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių.
Vis tik, ministerijos vertinimu, prieš įtvirtinant maksimalų leistiną 6 valandų terminą, reikėtų įvertinti jo atitiktį galiojantiems teisės aktams bei įsivertinti galimas praktines aplinkybes, kurios nuo važiuojančiojo tranzitu nepriklauso.
„Kartu konkretus 6 valandų terminas dar turi būti įvertintas teisiniu ir praktiniu požiūriu – atsižvelgiant į faktinę tranzito trukmę, pasirinktus maršrutus, eismo intensyvumą ir spūstis, pasienio kontrolės punktų apkrovą bei nuo tranzitu vykstančio asmens nepriklausančias aplinkybes“, – teigia ministerija.
„Parlamentarų siūlyme numatoma, kad 6 valandos būtų įprastinis tiesioginio tranzito terminas, o dėl objektyvių priežasčių jis galėtų būti ilgesnis, neviršijant ES teisėje nustatytos 24 valandų maksimalios ribos“, – priduria VRM.
Ministerija taip pat pabrėžia, jog pritartų diskusijai dėl galiojančio ES reglamento peržiūros bei matytų prasmę šiuo klausimu koordinuoti savo pozicija su kaimynėmis Latvija, Estija bei Lenkija. Vis tik tokio lygmens procesas, pasak VRM, galėtų užtrukti bei reikalautų ir kitų valstybių sutarimo.
Remiantis VRM turimais Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, 2024 m. nustatyti 96 supaprastinto tranzito taisyklių pažeidimai, iš kurių 42 atvejais viršytas 24 valandų terminas. 2025-aisiais tokių pažeidimų, kaip teigiama, buvo 48, iš kurių 38 susiję su termino viršijimu.
Kaip nurodo ministerija, per pirmuosius septynis 2026 m. mėnesius šių pažeidimų fiksuota mažiau – 16, iš kurių 14 susiję su galiojančių laiko ribojimų pažeidimais.
Kreipėsi į premjerą, vidaus ir užsienio reikalų ministrus
Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius A. Anušauskas įregistravo Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatines numerių atpažinimo sistemas kontrolei.
Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas neprieštarauja Europos Sąjungos (ES) teisei ir vienašališkai nekeičia 2003 metų Tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino.
Pasak jo, įstatyme aiškiai numatytos objektyvios išimtys, įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eiles, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau, tačiau neviršijant ES leidžiamo maksimalaus 24 val. termino.
Kontrolei užtikrinti A. Anušauskas siūlo naudoti jau turimą automatizuotą transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo infrastruktūrą, kuri leistų realiu laiku fiksuoti tranzito pradžią, pabaigą ir nukrypimus nuo maršruto.
Seimo narys taip pat raštu kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, ragindamas nedelsiant įvertinti faktinės tranzito kontrolės efektyvumą ir Vyriausybės lygiu parengti nuoseklią Lietuvos poziciją bei atkreipdamas dėmesį į supaprastinto tranzito per Lietuvos teritoriją režimą, taikomą Rusijos piliečiams, vykstantiems tarp Rusijos teritorijos ir Kaliningrado srities.
Jis taip pat kreipėsi į užsienio ir vidaus reikalų ministrus Kęstutį Budrį ir Martyną Katelyną. Kreipimesi parlamentaras akcentavo tarptautinio veikimo būtinybę.
Į šiuos parlamentaro siūlymus sureagavo ir prezidentūra – šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius praėjusią savaitę sakė, kad priežasties tam prieštarauti tikrai nėra. Jo teigimu, trumpesnis laiko terminas mažintų galimų pažeidimų skaičių.
Užsienio reikalų ministerija (URM) Eltai patvirtino gavusi A. Anušausko pranešimą bei teigė šiuo metu jį nagrinėjanti.
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