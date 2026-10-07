Ministerija imasi pedagogų apsaugos nuo smurto

Tokius siūlymus trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje pristatė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
„Siūlome kompleksines priemones, daugiau pagalbos mokytojams, aiškesnį reagavimą į smurtą, stiprinti mokytojų teisių ir orumo apsaugą. Tam parengti keturi teisės aktai“, – teigė jis.
Anot viceministro, pasiūlymus rengia ŠMSM sukurta darbo grupė, remdamasi Mykolo Romerio universiteto atliktu pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų smurto, patyčių tyrimu, taip pat dirbama su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga.
„Mokytojų saugumo klausimas iš tiesų yra aktualus ne tik dėl pačių mokytojų kaip fizinių asmenų apsaugos, bet mes puikiai suprantame, kad stresą patiriantis mokytojas, jis veikia ir mokinius. Bendrąja prasme, tai yra ne tik fizinė mokytojo apsauga, bet ir švietimo kokybės klausimas“, – posėdyje sakė ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė.
Pasak jos, jau šią savaitę veiklą pradės Mokytojų linija – iniciatyva, suteiksianti mokytojams galimybę profesionaliai pasikonsultuoti esant emocinėje krizėje ar reikiant emocinės pagalbos ar palaikymo.
„Be teisėkūrinių iniciatyvų, yra ir kitos veiklos, suplanuotos priemonių plane, tai yra mokymai mokyklų vadovams. (...) Taip pat su pedagogų rengimo centrais inicijuojame ir nacionalines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas emocinių kompetencijų stiprinimui“, – nurodė ji.
J. Navickaitės teigimu, ministerijos darbo grupė šiuo metu peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti teisės aktų sąrašą, kuriuos reikia keisti dėl mokytojų saugumo.
„Darbo grupės nariai indikavo, kad mūsų Švietimo įstatyme reikia sustiprinti tam tikras nuostatas, susijusias su mokytojų saugumu. Pirmas dalykas, tai yra smurto samprata. Švietimo įstatyme mes turime smurtą apibrėžiančią nuorodą į Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, tačiau ir tas įstatymas yra pasikeitęs nuo 2025 metų. Taip pat Švietimo įstatyme yra išskirtos tik patyčios, patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra kaip smurto forma, ko tikrai neužtenka, dėl to esame apibrėžę aiškiau, kas yra smurtas ir kokios yra smurto formos“, – aiškino ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė.
„Pagal planą galvojame, kad Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje“, – tikino ji.
Be kita ko, darbo grupė ketina peržiūrėti Bendruosius ugdymo planus, Mokytojų etikos kodeksą, diskutuoja, galbūt reikalingos atskiros gairės, užtikrinančios mokytojų saugumą mokyklose.
Tuo metu parengtas, tačiau dar neregistruotas Švietimo įstatymo iniciatyvas pristatęs komiteto narys, socialdemokratas Darius Jakavičius siūlo Švietimo įstatymą papildyti nuostata, jog mokinys gali būti perkeltas į kitą mokyklą mokytojų tarybos sprendimu ir „pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų mokytojui ar kito mokyklos bendruomenės nario, įžeidinėjimo, kitokio šiurkštaus elgesio su mokytoju ar kito mokyklos bendruomenės nario atžvilgiu arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo“.
Be kita ko, siūloma numatyti, kad „mokytojas gali priimti sprendimą laikinai pakeisti mokinio ugdymo vietą, išvesti iš pamokos ir perduoti mokinį mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kai mokinio elgesys pamokos metu akivaizdžiai trikdo ugdymo procesą, trukdo kitiems mokiniams mokytis ar kelia grėsmę mokyklos bendruomenės narių fiziniam ar psichologiniam saugumui“.
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