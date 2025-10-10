Ministerija: karo tarnybą renkasi daugiau jaunuolių

Kaip penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), sulaukti prašymai lenkia praėjusių visų metų prašymų skaičių, o lyginant su 2023 metais prašymų skaičius padidėjęs 50 procentų.
Pasak ministerijos, pastaraisiais metais daugiau kaip 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą.
Per pirmuosius šių metų tris ketvirčius prie Lietuvos kariuomenės prisijungė beveik penktadaliu daugiau profesinės karo tarnybos karių nei pernai per tą patį laikotarpį. Be to, pirmą kartą per penkerius metus stabilizavosi tarnybą paliekančių karininkų skaičius. Tai reiškia, kad Lietuvos kariuomenėje lieka ir tarnybą tęsia vis daugiau ilgametę patirtį sukaupusių karininkų.
Taip pat šiais metais Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje priimtas didžiausias pirmakursių skaičius per dešimt metų. Šiais metais 143 kariūnai studijas pradėjo pagal naujas bakalauro programas – Gynybos technologijų ir Gynybos studijų.
„Ateidama į ministro pareigas žinojau, kad penkerius metus iš eilės augo karo tarnybą paliekančių karininkų skaičius, o naujų karių pritraukimas neatitinka mūsų valstybės poreikių. Jau pirmąjį savo darbo mėnesį subūriau kariuomenės ir ministerijos komandą bendram tikslui – sumažinti tarnybą paliekančių karininkų skaičių ir paspartinti naujų karių pritraukimą. Įvertinome kas labiausiai motyvuotų mūsų karius ir ėmėmės šių priemonių nedelsiant“, – cituojama Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Anot ministerijos, šiais metais priėmus karių gerovę užtikrinančias įstatymo pataisas bei pritaikius motyvaciją didinančių priemonių paketą skatina daugiau jaunuolių rinktis tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir joje likti.
„Atkurdami nacionalinę diviziją ir stiprindami kariuomenės pajėgumus, rūpinamės ne tik technika ar ginkluote, bet ir kariais, kurie yra mūsų gynybos pagrindas. Norint išlaikyti patyrusius karius ir pritraukti naujus, būtina užtikrinti jų gerovę, profesinio augimo ir orios tarnybos sąlygas. Artimiausiu metu taip pat bus įsteigtas Veteranų ir karių šeimų reikalų departamentas“, – teigė D. Šakalienė.
Pasak KAM, profesinės karo tarnybos karių atlyginimai padidinti 7 proc., padidinti priedai už lauko pratybas, specialiąsias operacijas bei psichologiškai ir fiziškai ištvermės reikalaujančias užduotis.
Taip pat padidintos maitinimosi išlaidų kompensacijos – iki 16,5 euro per dieną, sudarytos galimybės pratęsti tarnybą net ir pasiekus išleidimo į atsargą amžių.
Priimti sprendimai ir dėl platesnių karjeros galimybių – padidinti vyresniųjų karininkų ribiniai skaičiai, taip pat trečdaliu, palyginus su praėjusiais metais, išplėstos operacinio lygmens karininkų rengimo užsienyje galimybės.
Anot ministerijos, siekiant pritraukti motyvuotus kandidatus į Lietuvos kariuomenę, kariūnų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, studijos apmokamos iš krašto apsaugai skirtų asignavimų.
