Paskelbtas 2026 metų karo prievolininkų sąrašas

Jis prieinamas svetainėje karys.lt. Kiekvienas į sąrašą patekęs asmuo gali pasitikrinti savo statusą ir rasti individualius nurodymus: jų įvykdymo terminus, priskirtą regioninę karo komendantūrą bei jos kontaktinę informaciją.
Vykdant nurodymą pateikti kontaktinę informaciją, atvykti į regioninę karo komendantūrą nebūtina – duomenis galima pateikti elektroninių ryšių priemonėmis arba registruotąja pašto siunta, pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Tuo atveju, jei karo prievolininkas atvyksta į komendantūrą, su savimi būtina turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.
Atvykus į komendantūrą arba susisiekus, patikrinami karo prievolininko duomenys, o pagal poreikį ir galimybes nurodoma arba suderinama būsimos tarnybos vieta bei paskiriama sveikatos patikrinimo data, į kurią atvykti būtina fiziškai.
Karo prievolininką pripažinus tinkamu tarnybai, galutinė informacija apie tarnybos vietą ir tarnybos pradžią pateikiama likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki tarnybos pradžios.
Kariuomenės teigimu, jau iki sąrašo paskelbimo savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą užsirašė apie 3,8 tūkst. jaunuolių.
Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.
Taip pat 650 karo prievolininkų buvo pakviesti tarnauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, o 450 jaunuolių buvo pašaukta į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinio rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks trejus metus.
Be kita ko, 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, buvo pakviesti atlikti trijų mėnesių tarnybą.
Be jau įprastų tarnybos vietų, šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą bus galima atlikti Specialiųjų operacijų pajėgose ir Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyboje.
Specialiųjų operacijų pajėgose tarnybą pasirinkę kariai dalyvaus parašiutininko rengime, dronų operatoriaus rengime, įgis specializuotą pasirengimą veikti vidaus vandens telkiniuose.
Kandidatai į tarnybą Specialiųjų operacijų pajėgose jau dabar gali pildyti anketą svetainėje karys.lt, o atranka vyks balandžio 18 dieną.
Tuo metu Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyboje kariai prisidės prie Lietuvos jūrinės erdvės stebėsenos, dirbs su stebėjimo ir kontrolės sistemomis bei užtikrins pakrančių saugumą.
Taip pat bus tęsiamos praėjusiais metais pradėtos programos LDK Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų batalione, kuriame rengiami bazinių informacinių technologijų, radijo ryšio sistemų ir kibernetinio saugumo specialistai, bei Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje, kur kariai atlieka jūrinę tarnybą ir prisijungia prie karo laivų įgulų.
BNS skelbė, kad šiemet įsigaliojusi šaukimo reforma numato, jog atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18–22 metų jaunuoliai. Į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo, o savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų.
Į karo prievolininkų sąrašą patekę 17 metų sulaukę vaikinai privalės pasitikrinti sveikatą ir jeigu ji bus tinkama, tarnauti jie eis tik sulaukę 18 metų.
Taip pat mažinamos tarnybos atidėjimo galimybės. Į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į karo prievolininkų sąrašus įstoję studentai nebegalės atidėti tarnybos. Šie jaunuoliai turės pasirinkti: imti akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti, rinktis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus arba savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.
Privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau ją baigę kariai gaus didesnes išmokas ir papildomas kompensacijas. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7,5 tūkst. eurų, o tiems, kurie tarnaus savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki maždaug 9,8 tūkst. eurų.
Be to, baigę tarnybą kariai per 12 mėnesių nuo privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo dienos turės galimybę susigrąžinti sumokėtas lėšas už sėkmingai baigtus B kategorijos vairavimo kursus.
Priešingai nei anksčiau, kariuomenei svarbių profesijų (inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių) atstovams numatyta trumpesnė – trijų mėnesių – tarnyba, kurios metu bus įgyjami baziniai kariniai įgūdžiai. Po jos šie specialistai bus įtraukiami į aktyvųjį rezervą, o geriausiai įvertinti už tarnybą gaus iki 3685 eurų.
Taip pat nuo dešimties iki penkiolikos metų ilginama kariuomenės rezervo trukmė.
Pirmųjų šauktinių tarnybos pradžia planuojama vasario pradžioje – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione.
Naujausi komentarai