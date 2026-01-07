Baigė sudarinėti šauktinių sąrašą: jame – daugiau nei 42 tūkst. jaunuolių

Procesą kompiuterio programą paleidusio mygtuko paspaudimu apie 9.31 val. pradėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jis baigėsi maždaug pusantros valandos.
Sąrašą penkių nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje sudarė kompiuterio programa, jį parašu dar turės patvirtinti ministras
Atsitiktine tvarka sudaryti šešių šalies regionų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus – karo prievolininkų sąrašai.
„Ką tik buvo sudarytas 2026 metų karių kalendorinis sąrašas, į kurį pateko 42 tūkst. 556 jaunuoliai, kurie ir bus šaukiami atlikti privalomą pradinę karo tarnybą. Į šitą sąrašą pateko karo prievolinkai nuo 17 iki 22 metų“, – baigus sudarinėti sąrašą sakė Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.
Anot A. Balčiūno, šiemet atsiranda dvi naujos tarnybos vietos.
„Naujovės yra tai, kad nuo šių metų Specialių operacijų pajėgos irgi pasipildys šauktiniais. Tarnyba organizuojama bus Vytauto Didžiojo jėgerių batalione Kaune ir taip pat Karinių jūrų pajėgų pakrančių stebėjimo tarnyboje“, – sakė jis.
Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.
Taip pat 650 karo prievolininkų buvo pakviesti tarnauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, o 450 jaunuolių buvo pašaukta į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinimo rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks trejus metus.
Be kita ko, 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, buvo pakviesti atlikti trijų mėnesių tarnybą.
Šauktinių sąrašą, A. Balčiūno teigimu, planuojama paskelbti penktadienį.
Tuo metu Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa baigus sudarinėti šauktinių sąrašą vylėsi, kad šiemet galbūt neprireiks pašaukti nei vieno karo prievolininko, o tarnybą atliks jaunuoliai vis dažniau pareiškiantys norą tarnybą atlikti savanoriškai.
„Krašto apsaugos sistema juda viena linkme“
R. Kaunas prieš sudarant sąrašus džiaugėsi, kad daugiau nei 3 tūkst. jaunuolių yra užpildę prašymus šiemet privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti savanoriškai.
„Tikrai svarbus kasmetinis įvykis. Jeigu dar prieš dešimt metų tai (šaukimas – BNS) būdavo baimė, grėsmė ir jaunų žmonių kitoks požiūris, tai paskutinės dienos įrodo, koks yra pilietiškas šių dienų jaunimas – eilės savanorių, kurie nelaukdami sąrašų patys išreiškia norą prisidėti prie šalies saugumo. Tai pats geriausias pavyzdys, požiūris iš jauno žmogaus supratimo ir tai reiškia, kad krašto apsaugos sistema juda viena linkme“, – prieš sudarant sąrašą sakė ministras.
„Šiai dienai valstybė investuoja didelius pinigus į krašto saugumą, o tuo tarpu jauni žmonės investuoja savo laiką į valstybės saugumą“, – pridūrė jis.
R. Kaunas akcentavo, kad pernai tarnybai prireikė tik 7 prievolininkų, nes visi kiti norą atlikti tarnybą pareiškė savanoriškai.
Anot ministro, nors dalis savanorių tarnybos negali pradėti dėl sveikatos, tačiau daliai tokių sąlygos atlikti tarnybą visgi sudaromos.
„Esame sudarę sąlygas berods 50-čiai (žmonių – BNS), kur sveikata, galbūt ribiškai neatitinka, bet tikrai piliečiai nori atlikti pareigą, nori atlikti tarnybą, tai sudarysime tokias (...) sąlygas pagal vado nuožiūrą, – po sistemos paleidimo surengtoje spaudos konferencijoje sakė ministras.
„Mūsų tikslas kiekvienais metais po truputį auginti ir iki 2030 metų yra tikslas turėti apie 50 tūkst. to aktyvaus rezervo ir be abejo, kiekvienais metais vis po truputį didinsime tarnaujančių tiek profesionaliai, tiek savanoriaujančių (kiekį – BNS)“, – pridūrė jis.
R. Kaunas šauktiniams linkėjo „drąsos, ryžto ir geros nuotaikos, nes visi mes mokomės tam, kad būtume stipresni“.
Be kita ko, R. Kaunas, paklaustas apie privalomąjį moterų šaukimą, sakė, kad apie diskutuoti būtų galima jei Lietuvos kariuomenė matytų tam poreikį.
„Berods, 60 moterų praėjusiais metais tarnavo, jos yra savanorės, tai tas savanorystės principas yra (…). Jeigu kariuomenė, kariuomenės vadai matys poreikį ir neužteks vyrų, galbūt tokia diskusija galima. Bet kol kas tai yra labiau diskusija apie diskusiją“, – sakė ministras.
„Yra karinis patarimas, karinė logika ir tas skaičius žmonių nustatytas (…), kad atitiktų kariuomenės ir Lietuvos saugumo poreikius“, – teigė R. Kaunas.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo.
Atnaujinta šaukimo tvarka
BNS skelbė, kad šiemet įsigaliojusi šaukimo reforma numato, jog atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18–22 metų jaunuoliai. Į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo, o savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų.
Į karo prievolininkų sąrašą patekę 17 metų sulaukę vaikinai privalės pasitikrinti sveikatą, ir jeigu ji bus tinkama, tarnauti jie eis tik sulaukę 18 metų.
Taip pat mažinamos tarnybos atidėjimo galimybės. Į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į karo prievolininkų sąrašus įstoję studentai nebegalės atidėti tarnybos. Šie jaunuoliai turės pasirinkti: imti akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti, rinktis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus arba savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.
Privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau ją baigę kariai gaus didesnes išmokas ir papildomas kompensacijas. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7,5 tūkst. eurų, o tiems, kurie tarnaus savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki maždaug 9,8 tūkst. eurų.
Be to, baigę tarnybą kariai per 12 mėnesių nuo privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo dienos turės galimybę susigrąžinti sumokėtas lėšas už sėkmingai baigtus B kategorijos vairavimo kursus.
Priešingai nei anksčiau, kariuomenei svarbių profesijų (inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių) atstovams numatyta trumpesnė – trijų mėnesių – tarnyba, kurios metu bus įgyjami baziniai kariniai įgūdžiai. Po jos šie specialistai bus įtraukiami į aktyvųjį rezervą, o geriausiai įvertinti už tarnybą gaus iki 3685 eurų.
Taip pat nuo dešimties iki penkiolikos metų ilginama kariuomenės rezervo trukmė.
Pirmųjų šauktinių tarnybos pradžia planuojama vasario pradžioje – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų Batalione.
