Pranešė, kiek asmenų šiemet planuojama pašaukti į privalomąją karo tarnybą

Kariuomenės teigimu, šaukiamųjų struktūra išlieka įvairi, atsižvelgiant į skirtingus poreikius ir prievolininkų galimybes.
Planuojama, kad apie 3,8 tūkst. jaunuolių būtų pašaukti atlikti 9 mėnesių tarnybą. Tuo metų 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, atliktų 3 mėnesių tarnybą.
Dar 650 karo prievolininkų tarnautų 160–200 dienų pagal jaunesniųjų karininkų vadų mokymo (JKVM) programas, 340 iš jų tarnautų kariuomenės padaliniuose, 310 – Lietuvos karo akademijoje.
Be to, 450 jaunuolių būtų pašaukti į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinimo rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks trejus metus.
2026 m. karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas trečiadienį. Nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje teisės aktų nustatyta tvarka sąrašą sudarys kompiuterio programa.
Pernai paskelbus karo prievolininkų sąrašus iš viso planuota pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių, sąrašą sudarė apie 25,1 tūkst. asmenų.
ELTA primena, kad nuo Naujųjų metų įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal šią tvarką, atlikti karinę prievolę jaunuoliai bus kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
Atnaujinta tvarka numato, kad jaunuoliai apie šaukimą sužinos dar būdami 17 metų, kai jiems bus atlikta sveikatos patikra. Gavę šaukimą jaunuoliai į aukštąsias mokyklas negalės stoti tol, kol neatliks karinės tarnybos. Tiesa, jaunuoliai, kurie dėl sveikatos problemų šaukiami nebūtų, galėtų stoti į aukštąsias mokyklas. Įstojusieji į universitetus galės pasirinkti akademines atostogas ir atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, po kurios turės galimybę grįžti tęsti studijų.
Vis tik, studentams, kurie į aukštąsias mokyklas įstojo dar iki jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, išliks galimybė tarnybą atidėti. Norą pareiškę studentai ar baigę aukštąsias mokyklas galės rinktis nuo 160 iki 200 dienų trunkančią tarnybą pagal Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programą, kuri bus vykdoma dalimis per ne ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, arba trumpesnes – nuo 90 iki 120 dienų – programas pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas mokymo schemas.
