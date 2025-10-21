Religija nepadėjo: karo tarnybos vengusiam vyrui – Temidės kirtis

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Kaip pranešė LAT, asmuo, negalintis atlikti privalomosios karo tarnybos dėl religinių įsitikinimų, turi teisę ir pareigą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
Kaltinamasis yra Gaudijos vaišnavų religinės bendruomenės narys, todėl jis teigė, kad religiniai įsitikinimai neleidžia jam atlikti karinės tarnybos.
Baudžiamojoje byloje vyras yra nuteistas už tai, kad būdamas įrašytas į prievolininkų sąrašą ir turėdamas pareigą atvykti arba susisiekti su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, jis to nepadarė, nustatytu laiku ir adresu neatvyko, kitaip nesusisiekė ir taip tyčia vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą.
Kasaciniu skundu nuteistasis S. V. prašė panaikinti dviejų iki tol bylą nagrinėjusiu dviejų teismų sprendimus ir baudžiamąją bylą nutraukti.
„Karo prievolininkų šaukimas – tai procedūra, apimanti karo prievolininkų atranką ir skyrimą į privalomąją karo tarnybą, tarnybos atidėjimą ir atleidimą nuo jos. Šios procedūros metu karo prievolininkui tenkančių pareigų sistemingas nevykdymas leidžia spręsti, kad karo prievolininkas vengia šaukimo į privalomąją karo tarnybą. Būtent tokias aplinkybes šioje byloje ir nustatė bylą nagrinėję žemesnės instancijos teismai“, – teigiama pranešime.
BNS rašė, kad bylą nagrinėjant dar pirmos instancijos teisme 2001 metais gimęs kaltinamasis kaltės nepripažino, tvirtino kariuomenėje tarnauti negalįs, nes tai prieštarautų jo religiniams ir moraliniams principams.
Kaltinamojo gynėja tuomet prašė jaunuolį išteisinti, nes esą byloje nėra įrodymų, kad jis vengė privalomosios karo tarnybos.
Pasak advokatės, tai, kad šaukimai ir baudos buvo siųsti elektroniniu paštu, neįrodo, kad kaltinamasis žinojo apie juos, nors baudos ir buvo sumokėtos.
