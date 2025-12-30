Liko savaitė pasinaudoti didžiausiomis numatytomis naudomis

Karo prievolininkų sąrašas bus sudarytas ateinančių metų sausio 7 d. ir per kelias darbo dienas paskelbtas viešai. Nurodoma, kad iki šios datos savanoriškai tarnauti norintys jaunuoliai, pateikę prašymus regioninėse karo komendantūrose, galės pasirinkti tarnybos vietą ir gauti 30 proc. didesnę kaupiamąją išmoką.
Nepateikus prašymo iki sąrašo sudarymo, galimybė gauti maksimalią priemoką išnyks.
„Po sąrašo sudarymo bus galima pareikšti norą tarnauti pirmumo tvarka – tuomet išmoka didėja 15 proc., o tarnybos vietos pasirinkimo galimybės lieka ribotos“, – pranešime nurodo Lietuvos kariuomenė.
Šių metų duomenimis, daugiau nei pusė pašauktųjų – 55,3 proc. – tarnybą pasirinko savanoriškai, o 44,5 proc. ją atliko pirmumo tvarka.
Nuo 2026 m. įsigaliosiantys Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo pakeitimai numato, kad jaunuoliai tarnauti bus kviečiami iškart po mokyklos baigimo – nuo 18 iki 22 metų. Nepašaukti privalomąja tvarka savanoriškai tarnybą galės atlikti iki 39 metų.
Taip pat bus mažinamos tarnybos atidėjimo galimybės – į karo prievolininkų sąrašą įtraukti jaunuoliai nebegalės atidėti tarnybos dėl įstojimo į aukštąsias mokyklas. Jie galės rinktis akademines atostogas arba pasinaudoti kitais būdais įgyti karinį parengtumą – jaunesniųjų karininkų vadų mokymais arba savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos būdu.
Kaip ir anksčiau, privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau geriausiai tarnybą atlikusiems kariams bus skirta iki 7,5 tūkst. eurų išmoka, o savanoriams ši išmoka padidės 15 arba 30 proc.
Taip pat numatyta galimybė per metus po tarnybos susigrąžinti lėšas už sėkmingai baigtus B kategorijos vairavimo kursus.
Nuo kitų metų kariuomenė į tarnybą taip pat šauks svarbių profesijų specialistus – inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių atstovus. Jiems numatyta 3 mėnesių trukmės tarnyba, po kurios jie bus įtraukti į aktyvųjį rezervą. Geriausiai už tarnybą įvertintiems specialistams bus išmokama iki 3 685 eurų.
Nuo 2026-ųjų taip pat bus stiprinamas kariuomenės rezervas, prailginant tarnybos trukmę nuo 10 iki 15 metų.
