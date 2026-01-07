Po mokyklos – tiesiai į kariuomenę? Nauja tvarka palies tūkstančius jaunuolių

Jau ketvirtą mėnesį šauktinio duoną valgantis Karolis Kodz tarnauti nusprendė dar mokykloje – savo noru.
„Nusprendžiau tarnauti, kad vėliau manęs nepašauktų. Tačiau būdamas čia supratau, kad norėčiau tęsti kario karjerą. Tikriausiai liksiu dirbti čia, todėl labai džiaugiuosi, kad atėjau“, – pasakojo šauktinis K. Kodz.
Pradžia, pasak jo, buvo sunkiausia.
„Pirmos 3 savaitės iki priesaikos buvo sunkios dėl adaptacijos. Vėliau dienos pradėjo eiti vis greičiau – nėra nei labai sunku, nei baisu“, – dalijosi K. Kodz.
Karolis pasirinko mokytis naudotis automatiniu granatsvaidžiu. Tą patį ginklą pasirinko ir jo tarnybos draugas Rapolas Patinskas.
„Patinka tai, kad ugdai valią – esi priverstas daryti dalykus, kurių nenori: keltis anksti ryte, naktį išlįsti iš palapinės vos pažadintas“, – kalbėjo šauktinis R. Patinskas.
Vis dėlto Rapolas po 9 mėnesių tarnybos kariuomenėje pasilikti neplanuoja.
„Atėjau nežinodamas, ką veiksiu gyvenime, bet būdamas čia supratau, kad noriu tęsti muzikinę karjerą“, – aiškino R. Patinskas.
Būrio vadas Mindaugas Karnaševičius pripažįsta, kad su naujais šauktiniais iššūkių netrūksta. Pasak jo, iš pradžių sudėtinga suvaldyti drausmės nepratusį kolektyvą, nelengva ir fiziškai.
„Per bandomąjį fizinio pasirengimo testą iš 36 karių jį išlaikė tik 4. Per kitą patikrinimą jau išlaikė 26 – matome akivaizdžią pažangą“, – teigė M. Karnaševičius.
Pasak jo, po priesaikos tarnyba nėra itin sunki – šauktiniai savaitgaliais išleidžiami namo, nebent kyla problemų dėl drausmės ar mokymosi.
„Jeigu karys neišlaiko testo, jam sudaromos sąlygos iki šeštadienio pietų jį perlaikyti. Jeigu išmoksta – galime išleisti namo“, – aiškino M. Karnaševičius.
Praėjusiais metais beveik visi šauktiniai tarnybą pasirinko savanoriškai – tik 7 buvo pašaukti privaloma tvarka. Kariškiai pabrėžia, kad vengti tarnybos nepatariama.
„Jaunuoliai, kurie buvo paskirti atlikti tarnybą, bet neatvyko, gali būti šaukiami net iki 31 metų“, – perspėjo karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.
Šių metų naujokų laukia ir daugiau naujovių. Kai kuriems, turintiems kariuomenei reikalingų profesijų, bus leidžiama tarnauti tris, o ne devynis mėnesius.
„Į sąrašą planuojama įtraukti gydytojus, medicinos specialistus, inžinerinių specialybių atstovus – ypač aviacijos, IT ir ryšių srityse“, – vardijo A. Balčiūnas.
Be to, kariuomenė nebelauks, kol jaunuoliai baigs aukštąsias mokyklas – pirmenybė bus teikiama ką tik mokyklą baigusiems jaunuoliams.
„Didžiausias dėmesys bus skiriamas tiems, kurie tais metais baigė mokyklą, – kad tarnybą atliktų iš karto, o vėliau galėtų planuoti studijas ir karjerą“, – sakė A. Balčiūnas.
Visi šauktiniai, atlikę tarnybą, per metus galės įgyti vairuotojo pažymėjimą – mokslų išlaidas kompensuos kariuomenė. Didinamos ir išmokos: jei dabar maksimali siekia apie 6 tūkst. eurų, kitų metų šauktiniai galės gauti beveik 10 tūkst.
„Maksimalią išmoką gaus tie, kurie nepateko į šaukiamųjų sąrašą, atėjo savo noru ir visus devynis mėnesius tarnavo puikiai“, – aiškino A. Balčiūnas.
„Išmokos svarbios kiekvienam. Aš beveik viską taupau – tik nedidelę dalį pasilieku sau“, – pasakojo K. Kodz.
Tarnaujantys kariai nesijaudina, kad šių metų šauktiniai gaus didesnes išmokas.
„Taip jau susiklostė – nieko nepadarysi“, – ramiai reagavo R. Patinskas.
Šiemet taip pat atsiranda daugiau lankstumo, kaip atlikti karo tarnybą: dalis studentų galės ją atlikti per trejus metus pagal jaunesniųjų vadų mokymo programą, kiti – tarnaudami Krašto apsaugos savanorių pajėgose.
Tarnybos vengiantiems gali grėsti baudos ar net baudžiamoji atsakomybė.
„Baudos priklauso nuo pažeidimo – jos gali siekti iki 450 eurų. Tokių atvejų nėra daug, bet pasitaiko“, – teigė A. Balčiūnas.
Šiemet kariuomenė planuoja pašaukti 3 870 jaunuolių. Šaukiamųjų sąrašas paaiškės sausio 7 dieną.
