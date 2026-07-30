Ministerija pakoregavo naujų mokslo metų ugdymo planus: kas keisis?

Kaip pranešė ministerija, visi pakeitimai suderinti su švietimo bendruomene, savivaldybėmis.
Anot jos, nuo naujų mokslo metų bus tiksliau sureguliuotas ugdymo organizavimas valstybinių brandos egzaminų laikotarpiu III ir IV gimnazijos klasėse. Nustatyta, kokios pamokos bei konsultacijos vyks egzaminų sesijos metu ir kada mokiniai galės nedalyvauti užsiėmimuose.
Taip pat pakeista privalomos socialinės-pilietinės veiklos tvarka. III ir IV gimnazijos klasėse ji sumažinta nuo 70 val. iki 40 val. per dvejus mokslo metus. ŠMSM teigimu, mažesnis valandų skaičius leis gimnazistams lengviau suderinti privalomas veiklas su kasdieniu pamokų tvarkaraščiu.
Pokyčiai palies ir tautinių mažumų mokyklas, kurioje nuo šių metų rugsėjo valstybinės kalbos pamokų skaičius bus didinamas nemažinant kitiems dalykams skirto laiko – šiose mokyklose besimokantys pradinukai turės po septynias lietuvių kalbos pamokas per savaitę.
Atsižvelgus į mokyklų siūlymus, ministerija taip pat pakoregavo Kalėdų atostogų laiką. Anot jos, atostogos truks tiek pat dienų, kiek ir ankstesniais metais – jų pradžia perkelta į gruodžio 21 dieną.
Pažymima, kad ugdymo dienų skaičius dėl to nesikeis – pagal pradinio ugdymo programą mokiniai mokysis 175 dienas, pagrindinio ugdymo programą – 180 dienų, vidurinio ugdymo programą III gimnazijos klasėje – 180 dienų, o IV gimnazijos klasėje – 170 dienų.
Be to, ugdymo planuose įtvirtinta pareiga mokykloms supažindinti tėvus ar globėjus su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualiu ugdymo planu.
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