Ministerija žada mažiau kontroliuoti mokyklas

Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, numatoma atsisakyti dabartinės „smulkmeniškos mokyklų kontrolės“ ir veiklos kokybės užtikrinimo procesą orientuoti į pagalbą mokyklai, labiau pasitikėti pačių mokyklų vidiniu įsivertinimu ir diegti besimokančios organizacijos kokybės kultūrą.
„Dabartinė mokyklų išorinio vertinimo metodika, siekianti labiau prižiūrėti ir kontroliuoti mokyklų veiklą, nebeatitinka atnaujinto ir vertybių bei kompetencijų ugdymu grįsto ugdymo turinio, visuomenės lūkesčių“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
„Nuo kontrolės mechanizmų norime pereiti prie pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo, konsultacijų, kitokios panašaus pobūdžio pagalbos mokyklai teikimo. Tai svarbu ne tik švietimo kokybei užtikrinti, bet ir mokytojo profesijos prestižui stiprinti, mokyklos didesnei brandai skatinti“, – teigia jis.
Taip pat planuojama mažinti ir administravimo naštą mokykloms, peržiūrėti kokybės kriterijus ir rodiklius.
Anot ŠMSM, siūloma atsisakyti privalomo pamokų stebėjimo, nes tai nesuteikia vertingos informacijos apie mokytojo darbą, o atvykusių vertintojų stebimi mokytojai neretai patiria stresą.
Mokytojų pamokas galėtų stebėti mokyklų vadovų paskirti atstovai, o pati mokykla priimti sprendimus dėl ugdymo kokybės tobulinimo.
Taip pat diskutuojama, kokių dabar privalomų dokumentų pildymo reikėtų atsisakyti, kad mokykloms būtų sumažinta perteklinė administracinė našta.
Išorinis mokyklų vertinimas, pasak ministerijos, būtų grindžiamas Geros mokyklos koncepcija, tarptautiniais dokumentais ir darnaus vystymosi švietime principais.
Atnaujinus mokyklų išorinio vertinimo koncepciją, bus pateiktos rekomendacijos dėl jų veiklos tobulinimo.
Tuo metu NŠA, anot ministerijos, ruošiasi viešosioms konsultacijoms dėl mokyklų išorinio vertinimo kaitos.
Kaip atpažinti mokyklų pažangą, Geros mokyklos koncepcijos idėjas mokyklose, svarstys mokslininkai, mokytojai, patyrę išorės vertintojai ir kiti švietimo bendruomenių atstovai.
„Viešosiose konsultacijose suformuluotos įžvalgos bus apibendrintos ir pristatytos mokykloms, o diskusijos su švietimo bendruomene – tęsiamos iki tol, kol bus suderintos galutinės išorinio vertinimo gairės, kuriančios tvarią mokyklą ir užtikrinančios švietimo kokybę“, – teigiama pranešime.
