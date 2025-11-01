Ministras: kontrabandinių balionų grėsmės akivaizdoje nesvarstoma įveiklinti Šiaulių oro uosto

„Mūsų tikslas yra kad Vilniaus oro uostas nebūtų uždarytas, o jeigu tektų esant force majeure (nenugalimos jėgos – BNS) situacijai, dėl oro balionų ar kitai situacijai, oro uosto veiklą stabdyti – kad tas stabdymas būtų kuo trumpesniam laikotarpiui“, – šeštadienio žinių reportaže kalbėjo ministras.
„Ir apie Šiaulių oro uosto įveiklinimą šiai dienai nesvarstoma“, – pažymėjo J. Taminskas.
Idėją esant trukdžiams kituose šalies oro uostuose skrydžius nukreipti į Šiaulius kelia šio miesto meras Artūras Visockas.
„Kam tam žmogui skristi kažkur atgal į Kopenhagą ar dar kur nors, kai jis gali nusileisti Lietuvoje visiškai lengvai. Galbūt palauks valandą, gal tas autobusas neprivažiuos iš karto, bet vis tiek tai bus dešimt arba šimtą kartų geriau, nei skraidyti po pasaulį pirmyn atgal“, – LNK žinioms sakė meras.
„Didžiulis takas, didžiulė infrastruktūra, prižiūrima kiaurą parą, septynias dienas per savaitę, kad galėtų pakilti du ar keturi naikintuvai treniruotėms arba misijoms. Tas dalykas užtrunka kelias minutes, visą kitą laiką mes turime tuščiai naudojamą infrastruktūrą“, – pridūrė A. Visockas.
Pasak Šiaulių oro uosto direktorės Aurelijos Kuezados, įstaiga visuomet pasiruošusi priimti ir aptarnauti orlaivį incidento atveju. Visgi ji akcentavo, kad terminalas gali aptarnauti nedaug keleivių – apie 180 per valandą.
„Tas reiškia, kad jeigu nutūptų keli orlaiviai vienu metu, mums būtų tikrai labai sudėtinga“, – kalbėjo oro uosto vadovė.
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus valdo Susisiekimo ministerijai priklausanti bendrovė Lietuvos oro uostai. Šiaulių oro uosto savininkė yra miesto savivaldybė.
Kaip rašė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę ragino esant apribojimams Vilniuje geriau išnaudoti Kauno ir Palangos oro uostus.
Šias idėjas politikai kelia po to, kai pastarąsias dvi savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės penkiskart sustabdytas Vilniaus ir kartą – Kauno oro uosto darbas, taip paveikiant per 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
