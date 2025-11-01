Ministras: pareigūnų karinei ekipuotei biudžete – dešimtkart mažiau lėšų, nei reikia

„Pinigai yra po 50 mln. eurų kasmet, orientacinė suma. Tai ketveriems metams į priekį įeitų ir ekipuotė, ir mūsų pareigūnų apmokamas dalyvavimas papildomas pratybose, ir taip toliau“, – opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje šią savaitę kalbėjo V. Kondratovičius.
Jis pripažino, kad tokia suma kitų metų Vidaus reikalų ministerijos (VRM) biudžete nenumatyta.
„Mes turime tiksliai jau šitame biudžete 5 mln. eurų, tai yra VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnyba – BNS), kuriai mes deleguojame“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Taip jis kalbėjo savo pirmtakės Agnės Bilotaitės paklaustas, kiek konkrečiai lėšų bus skirta kiekvienos tarnybos aprūpinimui karinį standartą atitinkančia įranga ir kokios priemonės už šiuos pinigus numatytos.
„Nes visa ta balionų krizė arba balionų karas, kuris dabar vyksta, taip pat, matyt, rodo, kad privalome investuoti ir į karinio aprūpinimo standartą, ir į kitas priemones“, – teigė konservatorė.
Kaip rašė BNS, būdama vidaus reikalų ministre, ji 2022-aisiais patvirtino karinio aprūpinimo standartą vidaus reikalų sistemos pareigūnams, kuriame numatyta, kokius ginklus, ekipuotę ir apsaugos priemones jie privalo turėti.
Karinio aprūpinimo standartas sudarytas iš individualių pareigūno apsaugai ir išgyvenimui reikalingų priemonių, specialiųjų užduočiai reikalingų priemonių bei ginklų ir šaudmenų, atitinkančių NATO standartus.
V. Kondratovičiaus vertinimu, lėšos tam turėtų būti skirtos iš gynybos biudžeto.
„Mūsų manymu, tai turėtų būti gynybos biudžetas VRM'ui, dėl to, kad kasdieninėj veikloj nereikalinga tokia ginkluotė, tokia ekipuotė, ji reikalinga, jeigu būtų karo padėtis ar panašiai. Mes galvojame apie tai, apie tą komponavimą ir matome save, matant dabartinį biudžetą, kartu su kariuomene“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Jis pažymėjo, kad pagrindinės statutinės įstaigos, kurių aprūpinimas turėtų atitikti karinį standartą, yra VSAT bei Viešojo saugumo tarnyba (VST), į lėšų poreikį yra įtrauktos ir jų pratybos.
Ginkluotės poreikio planas, pasak ministro, aptartas su kariuomene, dėl lėšų skyrimo dar bus deramasi.
„Kai mes atitraukiame mūsų pareigūnus į pratybas, natūralu, kažkas kitas dirba dvigubai. Turėtume kompensuoti ir to žmogaus, to pareigūno tarnybą. Tai šitą viską esame pasiskaičiavę, (...) dabar eisime į derybas“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS šią savaitę sakė, kad pagal NATO standartą yra perginkluoti „praktiškai visi“ pasieniečiai, kuriems tarnyboje reikalingas ginklas. Jis atsisakė įvardyti, kokią dalį pasieniečių sudaro šie pareigūnai.
„Dėl 5 mln. eurų, VSAT kol kas neturi informacijos apie tas lėšas, kažkaip jas dalinti būtų sudėtinga nežinant, kad tokie pinigai skirti. (...) Plačiąja prasme, tai būtų aprūpinimas per ekipuotę, kuri būtų reikalinga karo atveju“, – nurodė G. Mišutis.
Savo ruožtu, VST informavo, kad visi tarnybos turimi ginklai atitinka NATO standartą. Kiek lėšų kitąmet reikia naujoms karinio standarto priemonėms įsigyti VST nekomentavo motyvuodama, kad šie duomenys yra riboto naudojimo.
