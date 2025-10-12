Kondratovičius: institucijoms kalbant dėl biudžeto su politikais turi dalyvauti ir ministerija

Tuo metu Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkės teigimu, ministerija tokiais veiksmais tik dangstosi nuo atsakomybės, nes mato įstaigų vadovų ir profesinių sąjungų susirūpinimą dėl Vyriausybės nevykdomų pažadų.
„Ministerija yra asignavimų valdytoja, tais klausimais, kurie sprendžiami dėl biudžeto, turėtų dalyvauti ministerija. Tai man atrodo logiška, kažkaip keistai būtų kalbėtis dėl biudžeto be asignavimų valdytojo“, – BNS teigė ministras.
Šią savaitę Seimo posėdžio metu liberalas Virgilijus Alekna klausė premjerės Ingos Ruginienės, kaip vertina vidaus reikalų ministro išleistą įsakymą, jog „vykstant biudžeto formavimo procesui ir siekiant išlaikyti subordinaciją bei nedaryti spaudimo Vyriausybei, įstaigų vadovai turėtų susitikimuose su Seimo nariais, dalyvaujant komitetuose, dalyvauti tik kartu su ministerijos atstovais“.
„Toks įsakymas galbūt nuostabos nekeltų pas mūsų kaimynus baltarusius, galbūt Rusijai tai būtų priimtina, bet mes vis dėlto esame demokratinė valstybė ir visi turi, kaip sakant, galimybę išsakyti savo nuomonę“, – posėdžio metu kalbėjo liberalas.
Pasak premjerės, toks sprendimas niekam neapribotų teisė pasisakyti, o politinė komanda nori dalyvauti kartu tam, kad „daug plačiau ir daug tiksliau atsakytų į visus klausimus“.
V. Kondratovičius BNS sakė, jog nors sprendimas būtų „logiškas“, tokio ministerijos išleisto įsakymo ar planų jam šiuo metu nėra.
Savo ruožtu NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė BNS teigė, kad ministerija tokiais veiksmais bando išvengti atsakomybės.
„Čia tokia gautųsi kaip ir priežiūra. Ar čia reikia kiekvienam vadovui dabar prižiūrėtojo, kad jis kažko nepasakytų, ko nereikia, ko ministerija nenori girdėti“, – kalbėjo I. Kursevičienė.
„Tie visi pažadai, kurie jau buvo viešai išsakyti ir prižadėti devynioliktosios Vyriausybės programoje, dabartinės Vyriausybės programoje yra išplaukę ir ministerija prisidengia netgi ir tokiais įrankiais, nes jaučia tiek įstaigų vadovų, tiek profesinių sąjungų susirūpinimą dėl to, kas laukia mūsų pareigūnų kitais metais, žino, kad tie pažadai bus neįvykdyti“, – teigė ji.
Tuo metu Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininko pavaduotojo Dariaus Čekavičiaus nuomone, vien tai, kad problemos yra matomos ir į jas ministerija reaguoja, nuteikia pozityviai.
„Galbūt siekiama bendros kažkokios pozicijos, kad tų nuomonių išsiskyrimų kažkokių nebūtų, bet vien tik tas faktas, kad apie tą problemą yra kalbama ir ministerijos lygiu, tai mus iš tikrųjų nuteikia pozityviai“, – teigė jis.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas BNS sakė nieko blogo neįžvelgiantis, jei VRM vadovybė mato poreikį dalyvauti tokiuose susitikimuose.
„Diskusija dėl biudžeto, ji yra pakankamai svarbi. Aš manau, kad ministerija šiuo atveju nori užtikrinti, kad tos diskusijos vyktų sklandžiai, kad įvairių institucijų atstovai kažkaip nebandytų sau gauti išskirtinio kažkokio dėmesio“, – kalbėjo VSAT vadas.
Kaip šią savaitę interviu BNS sakė V. Kondratovičius, kitąmet statutinių pareigūnų atlyginimai bus didinami, tačiau ne tiek, kiek to prašo profesinės sąjungos.
NPPSS praėjusią savaitę išplatino rezoliuciją, kurioje reikalaujama statutinių atlyginimams skirtą fondą padidinti 30 proc., palyginti su šiais metais.
