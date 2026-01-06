Ministras: VSD įvertins ne tik Leonido Volkovo pasisakymus

„Iš patirties galiu pasakyti, kad kiekvieno atskiro komentaro, ypač kažkur tai susirašinėjimuose išreikšto (...) izoliuotai vertinti negalima, niekas to nedaro, reikia vertinti kompleksiškai ir tai yra darbas tarnybų, kurios ir turi tą platesnį vaizdą (...). Tai į bendrą paveikslą aš esu įsitikinęs, kad įdės šitą puzlės gabaliuką ir pasakys, kokia ten šviesa šviečia“, – žurnalistams antradienį sakė ministras.
Taip jis kalbėjo Migracijos departamentui kreipusis į VSD papildomos konsultacijos dėl galimos grėsmės valstybės saugumui bei paprašius įvertinti viešojoje erdvėje pasirodžiusius L. Volkovo pasisakymus.
Šešerius metus VSD direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs K. Budrys teigė, jog „niekas niekada pagal vieną nuotrauką nepadarys didelių išvadų“.
„Nes čia Lietuvos valstybės sprendimai, ar mums yra priimtina ar nepriimtina, kad vienas ar kitas asmuo būtų Lietuvoje. Čia galų gale ir teisinio įvertinimo klausimas yra. Reikia pagrįsti visiems: ir jums, ir jeigu reikėtų ir teisme, ir Lietuvos piliečiam, kokį mes kriterijų taikome, kaip jisai buvo atitiktas ar neatitiktas, o jeigu neatitiktas, kokiais duomenimis mes remiamės“, – kalbėjo jis.
Dalies politikų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą sukėlė pirmadienį buvusios Kovos su korupcija fondo (FBK) darbuotojos, vėliau prisidėjusios prie Ukrainoje kovojančio Rusijos savanorių korpuso Anos Tiron paviešintas pokalbis su Lietuvoje gyvenančiu L. Volkovu.
Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo (buvusio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos – BNS) Budanovo užduotis“, – rašė L. Volkovas.
„Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas (buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus – BNS) Jermakas, bus pasodintas (V. Zelenskio patarėjas Mychaila – BNS) Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė jis.
L. Volkovas, kaip buvęs Rusijos vieno iš opozicijos lyderių Aleksejaus Navalno bendražygis, FBK darbuotojas, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Įstatymai numato, jog leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, be kita ko, gali būti panaikintas, kai užsieniečio gyvenimas Lietuvoje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai.
Anot K. Budrio, nepritarti dabartinei Rusijos valdžiai „niekada nebuvo bilietu“ gauti tam tikrą statusą ar būti Lietuvoje.
„Mes kalbame apie Lietuvos ir paramą, ir svetingumą tiems, kurie siekia demokratinių reformų šalyje, tai yra Rusijoje ar Baltarusijoje. Dėl to mes čia ir turime vieną didžiausių koncentracijų pasaulyje demokratinės opozicijos. Tai tas kriterijus būti demokratinėje pusėje yra svarbus“, – kalbėjo ministras.
VSD nurodo pagal kompetenciją stebintis ir vertinantis visus rizikos veiksnius bei grėsmes nacionaliniam saugumui.
Tačiau atsakyme BNS pastebima, jog „panašią retoriką priešiški Lietuvai ir Ukrainai režimai gali panaudoti savo propagandiniais tikslais“.
Užpernai kovo mėnesį L. Volkovas buvo užpultas Vilniuje automobilyje netoli savo namų.
Užpuolikas išdaužė automobilio langą, papurškė ašarinių dujų ir pradėjo L. Volkovą daužyti mėsos muštuku. Jam buvo sulaužyta ranka, sumušta koja.
Prašo įvertinti, ar L. Volkovo pasisakymai nėra grėsmė saugumui
Migracijos departamentas antradienį kreipėsi į VSD prašydamas įvertinti, ar Rusijos opozicionieriaus L. Volkovo teiginiai apie Ukrainos karius ir pareigūnus kelia grėsmę šalies saugumui.
„Migracijos departamentas antradienį kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą papildomos konsultacijos dėl galimos grėsmės valstybės saugumui bei paprašė įvertinti viešojoje erdvėje pasirodžiusius užsieniečio pasisakymus“, – BNS nurodė departamento atstovas Rokas Pukinskas.
Anot institucijos, surinkta informacija ir vertinimai perduodami sprendimų priėmėjams ir kompetentingoms institucijoms, o esant būtinybei, vertinimai atnaujinami.
„Vertinant bendriau, panašią retoriką priešiški Lietuvai ir Ukrainai režimai gali panaudoti savo propagandiniais tikslais“, – BNS nurodė VSD.
