Ministrė: du pasienio punktai su Baltarusija uždaromi dėl kontrabandos, „Wagner“ grėsmės

„Pirmas dalykas yra kontrabandos klausimas – mes sprendžiame kontrabandos problemą su šitų kontrolės punktų uždarymu, antras dalykas, atsižvelgdami į tas esamas grėsmes Baltarusijas dislokuojant Wagner pajėgas, tai taip pat reaguojant į tai mes priėmėme sprendimą uždaryti kontrolės punktus“, – žurnalistams Tverečiaus kontrolės punkte ketvirtadienį sakė ministrė.

Pasak jos, šiuose kontrolės punktuose nėra rentgeno kontrolės įrangos, kuri padeda efektyviai kovoti su kontrabanda.

Ji priminė, kad panašus sprendimas vasarį buvo priimtas dėl Stasylų kontrolės punkto: geležinkeliu vykstančių krovinių tikrinimą iš jo perkėlus į Kenos punktą, kontrabandos nustatymo atvejų sumažėjo nuo kelių dešimčių iki keleto.

Ministrės duomenimis, pasienio kontrolės punktuose sulaikoma 37 proc. kontrabandos.

A. Bilotaitės teigimu, sprendimas dėl punktų uždarymo turėjo būti įgyvendinamas tik spalį, tačiau kadangi „atsirado papildomas faktorius, susijęs su „Wagner“, tai, žinoma, mes paspartinome“.

Uždarys nuo vidurnakčio

Pasak ministrės, artimiausiu metu į uždaromus punktus bus atvežami blokai ir koncertina. Šios priemonės bus įrengtos jau uždarius postus.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado Rustamo Liubajevo duomenimis, per Tverečiaus pasienio punktą per parą į abi puses pravažiuodavo 600 asmenų, Šumske – 1,6 tūkst.

Ketvirtadienio vidurnaktį uždarius abu punktus, juose nustos budėti sargyba, tačiau, pasak R. Liubajevo, liks „ribotas skaičius pareigūnų“, kurie keletą dienų stebės vietovę ir nukreipti keliautojus, nežinojusius apie punktų uždarymą.

„Ateityje šiame kontrolės punkte mūsų sargybų neplanuojama dislokuoti. Teritorija bus stebima video sistemos pagalba, taip pat čia turime ir sienos stebėjimo sistemą“, – kalbėjo vadas.

I. Gelūno/BNS nuotr.

Politikai tvirtina, kad punktai uždaromi reaguojant į galimas grėsmes dėl „Wagner“ buvimo Baltarusijoje, nors tam dar gegužę pritarė Pasienio kontrolės punktų plėtros komisija – likus daugiau nei mėnesiui iki to, kai samdinių grupės lyderis Jevgenijus Prigožinas bandė nuversti Rusijos karinę vadovybę.

Lietuvos ir Lenkijos duomenimis, Baltarusijoje šiuo metu yra apie 4 tūkst. „Wagner“ samdinių, dalis jų – arti Lietuvos ir Lenkijos sienų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas tvirtina, kad samdinių skaičius gali siekti ir iki 4,5 tūkstančio.

Ypatingo poveikio krovininio transporto judėjimui per sieną šių kontrolės punktų uždarymas neturės.

Baltarusija Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečiams yra įvedusi bevizį režimą, tuo metu Lietuvos pareigūnai įspėja, kad šios šalies tarnybos dalį išvykstančiųjų bando verbuoti, naudoja šantažą, psichologinį spaudimą.

Ketvirtadienio vidurdienį Tverečiaus punkte patikros laukė tik keli automobiliai iš Baltarusijos pusės, iš Lietuvos pusės automobilių eilių nebuvo.

„Kalbant apie šitų dviejų kontrolės punktų specifiką, reikėtų paminėti, kad per Šumsko kontrolės punktą vyksta tiktai piliečiai ir lengvasis transportas, per šį kontrolės punktą vyksta tuščias krovininis transportas bei piliečiai. Ypatingo poveikio krovininio transporto judėjimui per sieną šių kontrolės punktų uždarymas neturės“, – sakė R. Liubajevas.

Sienos kontrolė – sustiprinta

A. Bilotaitė savo ruožtu dar kartą pabrėžė, jog pasienio kontrolė vykdoma sustiprintu režimu.

„Pirmiausia mūsų Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, jie dirba maksimalioje parengtyje, taip pat dislokuota kariuomenė ir taip pat dirba vidaus reikalų sistemos tarnybų pareigūnai, tai yra „Aro“ pareigūnai, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai“, – sakė ministrė.

I. Gelūno/BNS nuotr.

R. Liubajevo teigimu, kitų tarnybų pareigūnai vykdo sienos apsaugos užduotis, neviešo pobūdžio veiksmus.

„Vertinant galimas rizikas prie sienos su Baltarusija, yra galimybė ir toliau didinti mūsų pajėgumus prie sienos ir ne tik Valstybės sienos apsaugos pareigūnų dislokuoti daugiau, bet ir kitų institucijų – yra galimybė pasitelkti ir Lietuvos kariuomenę“, – kalbėjo jis.

Susisiekimo ministerija teigia, kad laikinai sustabdžius šių dviejų kontrolės punktų veiklą situacija dėl transporto priemonių eilių ir krovinių vežimo iš esmės nepasikeis, nes Šumsko punktu vyksta tik lengvasis transportas, o Tverečiaus punktu – lengvasis transportas ir tuščios krovininės transporto priemonės.

Uždarius Šumsko ir Tverečiaus, lieka veikti keturi pasienio su Baltarusija punktai: Medininkų, Lavoriškių, Raigardo bei Šalčininkų.

Anot Susisiekimo ministerijos, transporto srautas bus nukreipiamas į baigiamą rekonstruoti Medininkų pasienio kontrolės punktą, jis – didžiausias ir techniškai aprūpintas. Kaip nurodo ministerija, šiame, priešingai nei Tverečiaus ir Šumsko punktuose, yra rentgeno kontrolės sistema.

Baltijos šalys ir Lenkija kalbasi dėl galimybių visiškai uždaryti sienas Baltarusija, galutiniai akcentai bus derinami dar šį mėnesį Varšuvoje.

Pasak A. Bilotaitės, šią perspektyvą ji ketvirtadienį planuoja aptarti ir su VSAT pareigūnais.