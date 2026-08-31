Ministrė: jei dėl telefonų naudojimo nesiseks susitarti su mokyklomis, reikalavimus teks griežtinti

„Mokyklos jau beveik 80 proc. yra įgyvendinę ir pas save turi tvarkas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo. Šiandien nuoširdžiai tikiu, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis“, – žurnalistams Vyriausybėje po susitikimo su premjero sudaryta darbo grupe švietimo sistemos atnaujinimo gairėms parengti teigė R. Popovienė.
„Įvertinsime po kažkurio laikotarpio, jeigu matysime, kad mums nekaip sekasi susitarti – reikės reikalavimus griežtinti. Bet šiandien leiskime bendruomenėms susitarti ir ieškoti to sprendimo, kuris geriausiai atlieptų vaikų sveikatą“, – akcentavo ji.
Seimas balandį priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose reguliavimą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Mokyklos šias taisykles turi pasirengti iki 2026 metų rugsėjo 1 d.
Kaip skelbta, po šalį sukrėtusio nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje prezidentas Gitanas Nausėda teigė matantis būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo mokyklose. Kaip nurodė jo patarėjas Vaidas Augustinavičius, šalies vadovas prie šio klausimo žada sugrįžti rudenį.
Anot V. Augustinavičiaus, prezidento nuomone, vaikai ugdymo įstaigose neturėtų naudotis telefonais.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams neatsakė, ar palaikytų centralizuoto draudimo įtvirtinimą. Tačiau akcentavo, kad vertinamos kitų valstybių patirtys ribojant socialinius tinklus nepilnamečiams.
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