Ministrė: prieš teikiant naują projektą dėl LRT vadovo atleidimo turėtų būti padaryta pertrauka

„Taip, aš manau, kad šio įstatymo teikime turėtų būti padaryta pertrauka“, – LRT laidai „Svarbi valanda“ antradienį sakė ministrė.
Taip ji kalbėjo Seimo pirmininkui Juozui Olekui anksčiau antradienį pareiškus, kad Seime bus registruotas naujas įstatymo projektas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos, mat svarstomas šiuo metu nebeturi daugumos palaikymo.
V. Aleknavičienė dar kartą pabrėžė, kad šiuo metu pateiktas projektas yra netinkamas, svarstomi pakeitimai prieštarauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui.
„Šiuo atveju šis pateiktas projektas tikrai yra netinkamas ir, be abejo, užregistravus galbūt kitą projektą, tai visų pirma turėtų būti labai gerai išdiskutuota su bendruomene, kuri yra suinteresuota šio projekto keitimais arba juos tai liečia vienaip ar kitaip, kai projektas bus priimtas“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad Seimas pradėjo svarstyti LRT įstatymo pataisą, jog LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Antradienį dėl siūlomų pataisų prie Seimo įvyko žurnalistų inicijuotas protestas, į kurį susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Jo organizatoriai politikų veiksmuose įžvelgia grėsmę žiniasklaidos laisvei, nes būtent nuo visuomeninio transliuotojo perėmimo prasideda spaudos laisvės ribojimai.
Kultūros ministrė sakė taip pat apsilankiusi proteste.
„Tai indikuoja, kad mes gyvename demokratinėje valstybėje ir kad žmonės, kurie yra nepatenkinti vienais ar kitais sprendimais, turi galimybę išsakyti savo nuomonę. Tai yra – mes visi esame, kaip aš ne kartą ir sakiau, už laisvą žodį ir gyvename demokratinėje valstybėje“, – teigė V. Aleknavičienė.
„Bet kokiu atveju galime tiesiog džiaugtis, kad turime aktyvią pilietinę visuomenę, kuri išreiškia savo poziciją“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar, jos manymu, politikai išgirdo visuomenės balsą, V. Aleknavičienė atsakė „aš tikiuosi“.
