Ministrų kabinetas pritarė siūlymui atsisakyti minimalaus PUPP išlaikymo balo

Galutinį sprendimą dėl parlamentarų pasiūlytų Švietimo įstatymo pataisų dar turės priimti parlamentas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžia, kad su mokymosi sunkumais susiduriantiems moksleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba, o ne sudaromos kliūtys tęsti mokslus.
„Neišlaikiusiems PUPP bus ir toliau teikiama mokymosi pagalba, o ne sudaromos kliūtys siekti vidurinio išsilavinimo. Mokinys su mokytojų pagalba gali likviduoti turimas mokymosi spragas ir, jeigu nori, baigti vidurinio ugdymo programą“, – pranešime cituojama R. Popovienė.
Pataisų iniciatoriai pasiūlė išlaikyti esamą reguliavimą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus mokymosi pasiekimus PUPP. Anot jų, tai nemažina reikalavimų pagrindinio ugdymo programos baigimui, kadangi mokiniams ir toliau išlieka pareiga baigti privalomą ugdymą ir dalyvauti pasiekimų patikrinimuose.
Pagal 2022 metais priimtas Švietimo įstatymo nuostatas, nuo 2026–2027 mokslo metų dešimtokai būtų turėję PUPP surinkti bent 4 balus. Neišlaikę patikrinimo, mokiniai būtų galėję jį perlaikyti tais pačiais metais, tačiau antrą kartą nesurinkę minimalaus balų skaičiaus būtų turėję kartoti 10 klasės kursą ir negalėtų tęsti mokymosi nei gimnazijoje, nei profesinio mokymo įstaigoje.
Praėjusią savaitę Vyriausybė taip pat pritarė Seimo narių siūlymui nekeisti brandos atestato gavimo tvarkos. Siūloma, kad abiturientams ir toliau pakaktų išlaikyti du brandos egzaminus, nors nuo 2027 m. buvo numatyta reikalauti trijų išlaikytų egzaminų.
Dėl šių pakeitimų taip pat dar turės apsispręsti Seimas.
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