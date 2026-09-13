Mirė Nepriklausomybės Akto signataras Povilas Varanauskas

Jis išėjo anapilin po sunkios ligos, pranešė Seimo kanceliarija.
P. Varanauskas gimė 1941 m. vasario 21 d. Kalneliškių kaime, Pasvalio rajone, trijų mėnesių amžiaus buvo ištremtas į Tomsko sritį, o iš tremties grįžo 1947 metais.
Inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją įgijęs visuomenininkas dirbo Kauno politechnikos institute, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, sukūrė apie 400 išradimų.
Jis aktyviai įsitraukė į Lietuvos Atgimimo veiklą, buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegatas, Sąjūdžio Seimo narys, vienas Lietuvos tremtinių klubo kūrėjų, savaitraščio „Tremtinys“ redaktorius. 1989 metų birželio 14 d. organizavo pirmąjį Gedulo ir Vilties renginį Lietuvoje.
1990 metų vasario 24 dieną jis išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, o 1990 metų kovo 11-ąją balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Seime P. Varanauskas dirbo švietimo, mokslo ir kultūros, piliečių teisių, tautybių, rezistencijos dalyvių teisių srityse, o pasitraukęs iš parlamento tęsė visuomeninę veiklą, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys.
2000 metais už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę apdovanotas Nepriklausomybės medaliu.
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