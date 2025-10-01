Mirė žinomas advokatas Edgaras Margevičius

Skaudžią žinią socialiniuose tinkluose šeštadienį pranešė vyro žmona Jogilė Margevičienė. Ji sutiko pasidalyti jautria žinute ir atsisveikinimo informacija su portalo skaitytojais.
„Šiandien Edgaras Margevičius po ilgos ir drąsios kovos iškeliavo į amžiną poilsį. Kviečiame visus, kurių gyvenimą jis palietė, palydėti jį į paskutinę kelionę ir kartu prisiminti gražius momentus, kuriuos patyrėme drauge. Kaip jis pats būtų pasakęs: „Pasidžiaukime tuo, ką kartu išgyvenome, o ne liūdėkime dėl to, ko nebebus,“ – šeštadienį skelbė J. Margevičienė.
Atsisveikinimas:
Laidojimo namai „Skausmo užuovėja“, 1 salė. Rūtų g. 65, Alytus;
Spalio 13 d., pirmadienis, 10–20 val.;
Spalio 14 d., antradienis, 09.30–12 val.;
Šv. Mišios:
Spalio 13 d., pirmadienį, 18 val., Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Varėnos g. 24, Alytus;
Išlydėjimas į amžinybę (nuo laidojimo namų) 12 val. Pirmo Alytaus kapinės, Uosių g. 14, Alytus.
„Šeimos prašymas – vietoj vainikų atnešti pora baltų gėlių. Ilsėkis ramybėje, Edgarai“, – rašė žmona.
Užuojautą pareiškė ir advokato kolegos.
„Jei Edgaras galėtų pats parašyti šį tekstą, jis tikriausiai nusišypsotų ir pasakytų: gyvenimas vis tiek yra gražus ultramaratonas. Kelias gali pasikeisti, kojos pavargti, bet prasmė – ta pati: eiti pirmyn, kiekvieną dieną po vieną žingsnį. Mums jis buvo daugiau nei vadovas. Jis buvo žmogus, kuris išklausydavo, turėjo laiko kiekvienam. Užtekdavo kelių minučių pokalbio su juo, kad pajustum – tu gali daugiau, nei pats manei. Jis mokėjo pakelti kartelę, bet kartu ištiesdavo ranką, kad ją pasiektum. Ir visada primindavo: darbas nėra tik dokumentai. Darbas yra žmonės. Istorijos. Drauge nueitas kelias. Jo drąsa ir gebėjimas įkvėpti kitus – paliko mums pamoką, kuriai nereikia knygų. Šiandien sakome: ačiū, Edgarai:
Už tai, kad kiekvieną komandoje matei pirmiausia kaip žmogų.
Už tai, kad įkvėpdavai judėti pirmyn net tada, kai mums atrodė sunkiausia.
Už tai, kad mokėjai pasidžiaugti mūsų laimėjimais kaip savais.
Edgaras išėjo, bet jo palikta kryptis, vertybės ir šypsena visada išliks „Prevence“ kasdienybėje. Kai bus sunku – prisiminsime jo balsą, ramiai sakantį: „Einam.“ Ir eisime. Kartu“, – feisbuke skelbė kolegos.
