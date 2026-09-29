Mitingai dėl migracijos: organizatoriai keičia vietą, savivaldybė neinformuota

Iš pradžių Vilniaus miesto savivaldybė renginius buvo suderinusi trijose skirtingose vietose – Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Vinco Kudirkos aikštėje ir jos prieigose.
Tačiau vėliau vienas protestas, kurio organizatoriai pasisako už migraciją, iš Nepriklausomybės aikštės buvo perkeltas prie V. Kudirkos aikštės – kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks Nacionalinio susivienijimo protestas prieš imigraciją.
„Kadangi leidimą protestuoti Nepriklausomybės aikštėje gavome anksčiau nei Nacionalinis susivienijimas, savivaldybė jiems leidimo neišdavė. Dėl to kraštutinių dešiniųjų partija ir V. Sinica nusprendė savo protestą perkelti į Vinco Kudirko aikštę. Mūsų demonstracija taip pat perkeliama – mes ir toliau tiesiogiai protestuosime prieš juos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Solidarumo grandis.
Vilniaus miesto savivaldybė Eltai teigė, kad jai nėra žinoma apie šio renginio organizatorių planų pasikeitimą.
Savivaldybė Eltą anksčiau buvo informavusi, kad šeštadienį, 13–16 val., Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo vyks susirinkimas imigracijai palaikyti, jame planuoja dalyvauti iki 300 žmonių. Būtent šio renginio organizatoriai keičia mitingo vietą ir kviečia rinktis į susirinkimą prieš rasizmą, vyksiantį 13–16 val. prie 14 ir 16 numeriais pažymėtų pastatų Gedimino prospekte. Susirinkime planuoja dalyvauti iki 400 žmonių.
Beveik tuo pačiu metu 14–16 val. Vinco Kudirkos aikštėje vyks susirinkimas prieš masinę imigraciją, kuriame dalyvaus iki 200 žmonių.
Į taikų protestą prieš imigraciją kviečia Seimo narys V. Sinica
„Spalio 3 d. 14 val. susitinkam V. Kudirkos aikštėje Vilniuje, proteste prieš masinę imigraciją. Susitinkam taikiai, tvarkingai, kultūringai, neužsidengę veidų, nes nieko bloga nedarom. Nepasiduodam provokacijoms ir patys neprovokuojam, nesmurtaujam ir nekurstom smurto. Parodykime kultūrą, kurią ir norime apginti savo šalyje. Daug kas norėtų diskredituoti šį renginį. Bet juk ne mes patys. Atsineškim Trispalves ir iki susitikimo!", – socialiniame tinkle „Facebook" apie renginį skelbė parlamentaras, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas V. Sinica.
Jis ragina atvykti be veido kaukių, su istorinėmis, valstybinėmis vėliavomis ir nepasiduoti provokacijoms.
„Mūsų tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai“, – sako V. Sinica.
Anot parlamento, Lietuvai nereikia masinės migracijos, užsieniečių skaičius turi mažėti taikiais ir civilizuotais būdais.
„Ateikime su aiškiais reikalavimais, kiaulių galvas palikime namuose“, – sako susirinkimo organizatorius.
Iš pradžių V. Sinica mitingą, kuris nukreiptas prieš imigraciją, ketino organizuoti prie Seimo.
„Vieta keitėsi keistomis aplinkybėmis: kontraprotestuotojams ANTIFA leista prie Seimo protestuoti. Kai mes perkėlėme prie Vyriausybės, jie skelbia, kad darys renginį šalia. Tai dvigubi standartai ir labai pavojingos situacijos kūrimas. Keistas labai savivaldybės elgesys“, – stebėjosi parlamentaras.
Ministras nurodė sutelkti sustiprintas pajėgas
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė Policijos departamentui ir Viešojo saugumo tarnybai (VST) šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl migracijos.
Viešajai tvarkai užtikrinti bus pasitelkta virš 200 policijos ir VST pareigūnų, rašoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime.
Vidaus reikalų ministro teigimu, tokia situacija reikalauja papildomo pareigūnų pajėgų bei pasirengimo ir aiškaus veiksmų plano.
„Kiekvienas žmogus turi teisę taikiai išsakyti savo poziciją. Tačiau ši teisė negali tapti priedanga provokacijoms, smurtui ar bandymams panaudoti jėgą, siekiant aiškintis santykius. Pareigūnai yra pasirengę užtikrinti viešąją tvarką, o į bet kokius bandymus ją pažeisti bus reaguojama greitai ir principingai“, – sako ministras M. Katelynas.
Renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti.
Vidaus reikalų ministerija ragina visų renginių dalyvius laikytis teisės aktų, gerbti kitų žmonių teisę taikiai reikšti savo nuomonę.
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