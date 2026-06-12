Mokiniai laikys tautinių mažumų gimtosios kalbos bei informatikos egzaminus

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzamino dalyje vienuoliktokai turės atlikti klausomo, skaitomo teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis.
Vienuoliktokų, laikant pirmąją egzamino dalį, prašoma atlikti užduotis, kuriomis patikrinami teksto komponavimo ir redagavimo gebėjimai. Jiems taip pat pateikiami vienas ar keli garso arba audiovizualiniai įrašai, kurių trukmė siekia 5–6 min., o juose kalbama bendrine kalba įvairiomis kultūrinėmis, visuomeninėmis temomis. Be to, pateikiami ir įvairų socialinį ir kultūrinį kontekstą apimantys tekstai, kurių apimtis – iki 800 žodžių.
Visas užduotis atlikus teisingai, šioje egzamino dalyje daugiausia galima surinkti 40 taškų. Patikrinimas trunka 90 min., jis vykdomas elektroniniu būdu.
Tuo metu antrąją informatikos egzamino dalį penktadienį laikysiantys abiturientai turės atsakyti į 5–8 įvairaus tipo – įskaitant ir struktūrinius – klausimus, kurių bendra vertė siekia 8–12 taškų, atlikti 16–20 taškų vertės duomenų tyrybos praktinę užduotį bei 1–2 programavimo praktines užduotis, už kurias galima surinkti 30–35 taškus.
Patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu, jo trukmė – 3 valandos.
Kaip skelbta, pagrindinė valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Jos metu vienuoliktokai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos, vokiečių, prancūzų, anglų kalbų bei informatikos egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o dvyliktokai laikė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, matematikos, filosofijos, inžinerinių technologijų, anglų kalbos, ekonomikos ir verslumo bei biologijos egzaminus.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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