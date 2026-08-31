 NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026-08-31 16:44
BNS inf.

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

<span>NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių</span>
NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Rugpjūčio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų šturmo lėktuvų SU-24. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Tą pačią dieną oro policija skrido atpažinti ir dviejų šturmo lėktuvų SU-24M. Šie taip pat skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

Šiame straipsnyje:
NATO
naikintuvai
Rusijos orlaiviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų