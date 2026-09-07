NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Jos duomenimis, rugpjūčio 31-ąją NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti rusų žvalgybinio lėktuvo IL-20, tarptautine oro erdve skridusio iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.
Rugsėjo 5 dieną naikintuvai taip pat skrido atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20, judėjusio priešinga kryptimi. Abu šie lėktuvai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių ir be skrydžio plano, palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Rugsėjo 1-ąją sąjungininkai skrido atpažinti ir perimti iš Rusijos į Estijos teritoriją įskridusio objekto. Vėliau NATO orlaiviai vykdė patruliavimą prie Estijos ir Rusijos sienos.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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