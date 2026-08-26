Naujausia orų prognozė

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 10–17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 87 cm, Minijoje ties Priekule – iki 39 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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