Naujausia žinia iš sinoptikų: koks bus sekmadienis ir ko tikėtis artėjančią savatę?

Pirmadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje 15–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 25–30 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Liepos 31 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis lygio kritimas, iki 30 cm per parą, stebimas Nemune ties Lampėdžiais, ir iki 27 cm – Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–23, Kuršių mariose – 20–23, Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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