Naujos sudėties LRT taryba patvirtino visuomeninio transliuotojo metinės veiklos ataskaitą

Apie tai BNS informavo LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Metinė veiklos ataskaita pirmą kartą buvo atmesta gegužę posėdžio metu nedalyvaujant LRT tarybos pirmininkui.
Antradienį įvyko pirmasis naujos sudėties LRT tarybos posėdis. Gegužės mėnesį baigėsi Mokslo tarybos deleguoto Darijaus Beinoravičiaus, Lietuvos vyskupų konferencijos deleguotos Irenos Vaišvilaitės, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguoto Jono Staselio ir Lietuvos švietimo tarybos deleguoto Eugenijaus Valatkos kadencijos.
Į jų vietas Meno kūrėjų asociacija pateikė vertėjos Daivos Daugirdienės kandidatūrą, Vyskupų konferencija išrinko teisininkę Ramutę Ruškytę, Švietimo taryba delegavo pedagogą Dainių Žvirdauską, o Mokslo taryba – profesorę Vitą Akstinaitę.
Kaip anksčiau rašė BNS, pagal galiojantį LRT įstatymą, metinę transliuotojo veiklos ataskaitą rengia ir teikia įstaigos generalinis direktorius tvirtinti LRT tarybai.
Taryba kiekvienais metais iki liepos 1 dienos paskelbia ir pateikia Seimui metinę LRT veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos.
Ataskaitoje taip pat privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios buvo gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu.
Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms teikti, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įstaigos išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas. Tarybos pirmininkas kartą per metus už LRT veiklą atsiskaito Seimo posėdyje.
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