Nausėda: ES saugumo iniciatyvos leistų Lietuvai tikėtis daugiau lėšų oro gynybai

„Reikėtų atkreipti dėmesį į šiandienį EK prezidentės (...) metinį pranešimą, (...) kalbama apie tokius dalykus kaip Europos Sąjungos ketvirtasis straipsnis, Europos Saugumo Taryba (...). Tai vis dėlto tampa visos Europos vieningo atsako klausimu ir leidžia mums tikėtis papildomų finansinių instrumentų tam, kad mes pasirūpintume išorinės Europos Sąjungos sienos saugumu“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė G. Nausėda.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) savo metinėje kalboje Strasbūre trečiadienį pasiūlė įsteigti Europos Saugumo Tarybą, į kurią įeitų tokios šalys kaip Jungtinė Karalystė, Kanada, Norvegija ir Ukraina.
Taip ji kalbėjo Europai pastaraisiais metais susiduriant su Maskvos vykdoma hibridinių atakų kampanija, kuria ji siekia pakirsti paramą Ukrainai.
Savo ruožtu G. Nausėda pabrėžė, kad pirmininkė paminėjo ir savaitės pradžioje Lietuvoje numuštą rusišką droną.
„Visa tai (dronų incidentai – BNS) yra matoma, vertinama ir tikiuosi, kad visa tai netrukus taps realiais pajėgumais, apie kuriuos mes kalbame. Pirmiausia – oro gynybos pajėgumais, pasinaudojant Europos Sąjungos finansiniais instrumentais“, – sakė jis.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
G. Nausėdos teigimu, kol kas nėra informacijos, jog tai būtų tiesioginė Rusijos ataka, tačiau, pasak prezidento, tokie ar panašūs incidentai Kremliui naudingi bei galbūt vykdomi sąmoningai.
„Numuštas dronas, kiti dronai, nebūtinai bus Rusijos tiesioginė ataka prieš NATO, veikiausiai šiame etape jie tam yra nepasiruošę ir nenori šito. Bet gali būti, jog dronui leidžiama sąmoningai nukrypti nuo kurso ir patekti ne tik į Lietuvos, bet ir į kitų Baltijos šalių ar Lenkijos teritoriją, kad visuomenė jaustų įtampą. Tai Rusijai yra naudinga“, – kalbėjo šalies vadovas.
Jo teigimu, vis dėlto šis atvejis nelaikytinas NATO penktojo straipsnio pažeidimu: „Apie penktąjį straipsnį kalbėti negalime, nes tai vis dėlto yra antrinės karo Ukrainoje pasekmės.“
Anksčiau trečiadienį G. Nausėda teigė, jog Kaišiadorių rajone nukrito Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Baltarusijai dėl įskridusio drono Užsienio reikalų ministerija trečiadienį diplomatine nota išreikšė griežtą protestą.
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