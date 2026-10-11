Nausėda pareiškė užuojautą dėl folkloro ansamblio „Ratilio“ įkūrėjos Ragevičienės mirties

Pasak šalies vadovo, A. Ragevičienės pasišventimas etninei kultūrai, jautrus ir profesionalus požiūris į folklorą padėjo išsaugoti gyvąją dainos bei papročių dvasią bei įkvėpė ne vieną kartą branginti savo šaknis, stiprinant lietuviškąją tapatybę.
„Netekome šviesios asmenybės, kurios gyvenimas bei darbai tiesė tiltus tarp mūsų protėvių paveldo ir šiandienos kartų. Aldonos Ragevičienės iniciatyva ir rūpesčiu įkurtas bei išugdytas Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“ tapo ne tik gyvu tradicijos židiniu, bet ir tautinės savimonės mokykla šimtams jaunų žmonių“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje.
Folkloro ansamblio „Ratilio“ įkūrėja 2018 metais apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Žinia apie A. Ragevičienės netektį šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino VU folkloro ansamblis „Ratilio“.
„Nuo 1968 metais universitete A. Ragevičienės įskeltos kibirkšties visa Lietuva sužibo folkloro puoselėtojų žiburiais. Anksčiau, susibėgdavę bendrai dainai, džiaugdavomės galėdami prieš akis regėti ilgą ansamblio istoriją nuo pat ištakų iki visada jaunos studentiškos dabarties – labai gaila, kad nuo šiol „Ratilio“ pradžių pradžios nebebus su mumis“, – rašė ansamblis.
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