Nemokantiesiems mokesčių smogs viešumu

Nenori kelti panikos
„Artimiausiu metu pateiksime įstatymo projektą, kuriame detaliai numatysime šituos dalykus (šešėlio mažinimo planą)“, – po susitikimo su šalies prezidentu vakar sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Pasak jo, netinkamai mokesčius mokantys verslai galėtų būti viešinami, taip pat būtų keičiamas tokių įmonių teisinis statusas.
„Bet nesinori per daug nugąsdinti ir sukelti panikos, nes norime išgryninti galutinai tas formuluotes, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgąsdintų sąžiningai mokančiųjų mokesčius“, – sakė T. Valys.
„Statuso pakeitimas duomenų bazėse jau galėtų padėti apsispręsti kai kurioms įmonėms priimti tam tikrus veiksmus, kurie mums nebekeltų abejonių dėl mokesčių galimo vengimo. Mes atskirą teisės akto projektą pateiksime dar iki kito mėnesio vidurio“, – teigė jis.
Kas slepia pinigus?
Kaip vakar pranešė Finansų ministerija, 2026–2027 metais siekiama pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį sumažinti iki 10 proc., o 2028 metais – iki 9 proc.
T. Valio teigimu, yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, be to, dėmesys bus skiriamas elektroninei ir tarptautinei prekybai.
Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas Martynas Endrijaitis yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekybos, statybos, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse.
Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti „savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą“.
VMI vadovas vakar teigė, kad inspekcija kovoja su deklaruojančiaisiais mažesnius pardavimus – dėl to biudžetas surenka mažiau PVM, taip pat su piktnaudžiaujančiais 0 proc. PVM lengvata, kai prekės eksportuojamos į ES ar trečiąsias šalis.
„Matome duomenis, kokie yra Lietuvoje, ir matome duomenis, kokie yra pateikiami kitose ES valstybėse, ir įžvelgiame tam tikrus neatitikimus“, – sakė M. Endrijaitis.
Be to, pasak jo, fiksuojama daug atvejų, kai įmonės ar fiziniai asmenys gauna beveik 45 tūkst. eurų metinių pajamų, kai nuo šios ribos privalėtų registruotis PVM mokėtoju, tačiau ribos neviršija.
Naudos dirbtinį intelektą
Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, viena priemonių mažinti šešėlį galėtų būti PVM mokėtojo ribos didinimas nuo 45 tūkst. iki 70 tūkst. eurų – tai leistų smulkiajam verslui augti be papildomos PVM administravimo naštos ir sumažintų galimybę kelti kainas vartotojams.
Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent tūkstantis verslų kasmet deklaruotų papildomai apie 16 mln. eurų apyvartos, pranešė ministerija.
Pasak M. Endrijaičio, VMI ketina kovai su šešėliu plačiau naudoti dirbtinį intelektą, kuris padeda nustatyti PVM sukčiavimą. Tai jau padėjo į biudžetą papildomai surinkti apie 1,3 mln. eurų.
Dar viena priemonė mažinti šešėlinę ekonomiką – patobulintas „Virtualus buhalteris i.APS“, kuris supaprastintų apskaitą verslui: jam nebereikėtų rankiniu būdu perrašinėti apskaitos duomenų, registruoti pajamų, sekti atsiskaitymų, skaičiuoti mokesčių ar papildomai pildyti deklaracijų.
Dėl šios patogios VMI skaitmeninės sistemos bent 50 tūkst. jos aktyvių naudotojų atneš iki 24 mln. eurų naudos.
Teigiama, kad šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje gali siekti apie 6,2 mlrd. eurų per metus.
Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet didelio proveržio čia taip ir nepasiekta.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pareiškė, kad „reikia kovoti su šešėliu“, nes grynaisiais pinigais atsiskaitoma įvairiose srityse ir jų cirkuliacija yra didelė.
(be temos)
(be temos)