Nenuspėjama rugpjūčio pabaiga: kaip audros baimė virto įspūdingomis šventėmis

Sporto kovos parkuose, azartiškų moterų svarsčių kilnojimo varžybos, Radijo 100-mečio istorijos, ugnies šou, mistiškas vaikščiojimas per žarijas ir iki pat nakties skambėjusi muzika parodė, kad regiono vasaros palydos tapo viena įsimintiniausių šių metų švenčių.
Itin gausus renginių buvo paskutinis vasaros šeštadienis. Jų sąrašą dar padidino prognozuoti permainingi orai rugpjūčio 22-ąją. Dalis organizatorių pabūgo vėtros ir tradicinių vasaros palydas perkėlė savaite vėliau. Tie, kurie renginiams iš karto pasirinko paskutinį vasaros savaitgalį, buvo apdovanoti tobulomis dienomis ir šiltais vakarais be lietaus.
Sportiška Pakaunė
Liučiūnų krašto bendruomenė (Kauno r.), atšaukusi rugpjūčio 22 d. planuotą sporto šventę, ilgai nelaukė ir surengė ją sekmadienį. Organizatoriai džiaugėsi, kad renginys subūrė įvairaus amžiaus gyventojus: įsitraukė ir vaikai, ir vyresnio amžiaus bendruomenės nariai – visi noriai dalyvavo rungtyse, išbandė savo jėgas, vikrumą ir ištvermę.
Sporto šventėje netrūko azarto, geros nuotaikos ir palaikymo. Rungčių dalyviai stengėsi pasirodyti kuo geriau, o susirinkusieji palaikė vieni kitus. Ypatingo susidomėjimo sulaukė svarsčio kilnojimo rungtis. Įdomiausia, kad savo jėgas išbandė tik moterys.
Po atkaklių varžytuvių, paskelbus rungčių nugalėtojus, įteikus jiems prizus, visi dalyviai buvo pakviesti prie stalo ir vaišinosi bendruomenės narės Vitalijos virta koše. „Ši sporto šventė dar kartą parodė, kad bendros veiklos, sportas ir nuoširdus bendravimas suburia bendruomenę ir leidžia smagiai leisti laiką kartu“, – patikino organizatoriai.
Nors pavadinimas „Chillin’ Mastaičiai“ nežinančius apie jau tradicinį tampantį renginį galėjo ir suklaidinti, taip neįvyko – paskutinį vasaros penktadienį šis Kauno rajono miestelis nebuvo svajingas ir tingus, subūrė vaikus, jaunimą ir brandaus amžiaus miestelio gyventojus. Mastaičių parke virė sporto kovos, veikė šokių ir judesio zona, netrūko kūrybiškų užsiėmimų ir veiklos mobiliojoje tvarumo erdvėje.
Norintys pasivaržyti turėjo išties didelį pasirinkimą: vyko rankų lenkimo, smiginio, stalo teniso, padelio, futbolo ir krepšinio varžybos, išlieti energiją buvo galima kumščiuojant bokso kriaušę.
Pasmaližiavus ant laužo keptais zefyrais, tie, kuriems dar buvo ne laikas miegoti, rinkosi žiūrėti lauko kino.
Išradingi žemaičiai
Rugpjūčio 22-ąją Girkalnyje, Vingio gatvės estradoje, buvo suplanuota XXII respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Girkalnio griežynė 2026“. „Girkalnio griežynė“ – ne tik muzika, tai tradicijos, žmonės ir tas ypatingas jausmas vasaros vakarą, kai visa Lietuva trumpam susitinka vienoje scenoje.
Šiemet šventė – ne įprasta, o ypatinga – skirta Lietuvos radijo 100-mečiui, kai turėjo skambėti ir gyva šio krašto bendrystės „radijo banga“, dainos, raudoti smuikai ir armonikos. Laukta vienuolikos kapelų iš įvairių Lietuvos kampelių, vakare buvo suplanuotas grupių „Skylėta kepurė“, „Dar“ ir „Hipokritai“ koncertas.
Išgirdusios oro prognozes, dalis kapelų sunerimo ir pranešė, kad neatvažiuos, tad organizatoriams neliko kitos išeities ir jie paskelbė šventę perkeliantys į rugsėjo 20-ąją. Tai tapo iššūkiu Pramedžiavos kaimų bendruomenei, pažadėjusiai skaniai pamaitinti šventės dalyvius ir jau priskutusiai devynis kibirus bulvių. Išradinga bendruomenė iššūkį pavertė galimybe. „Greitai vietos gyventojus sukvietėme į bendruomenės namus – kad paruoštos bulvės nenueitų veltui, iškepėme blynų ir surengėme jaukią vakaronę kartu su vietos kapela „Pramedžiavos vyrai“, – šypsojosi Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininkė Rimutė Bakutienė.
Panašiai pasielgė ir vidukliškiai: „Bendrystės šventė“ buvo ne atšaukta, o iš lauko perkelta į Viduklės bendruomenės salę. Renginyje viešėjo vidukliškė, radijo ir televizijos diktorė Bernadeta Lukošiūtė, savo veiklą pristatė Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys, taip pat vidukliškis Antanas Balsys, kartu žiūrėtas dokumentinis filmas apie Lietuvos radiją, veikė fotografijų paroda-stendas „100 metų su radiju“, vaikų ir jaunimo piešinių paroda „Radijo bangomis po pasaulį“, edukacija „Mažieji radijo tyrėjai“. Medžiotojų klubas „Verybės“ ir Pryšmančių medžiotojų klubas visus vaišino žvėrienos patiekalais.
Mažiesiems šventės dalyviams buvo užsakytas batutas, o tai jau lauko pramoga. „Kad vaikučiai neliktų nuskriausti, jiems šventę surengėme rugpjūčio 30-ąją, prieš naujus mokslo metus įsimintinai atsisveikinti su vasara. Dar pakvietėme animatorių, sugalvojome kitokių veiklų, vaišinome spragėsiais“, – pasakojo Regina Morkuvienė, Kaimų bendruomenės „Viduklė“ pirmininkė.
Rugpjūčio 28-ąją sėkmingai įvyko iš 22 d. perkelta Kraštiečių sueiga „Čia mūsų namai“ Gabšiuose. Renginys taip pat buvo dedikuotas Lietuvos radijo 100-mečiui. Susirinkusius žavėjo Radijo istorijos pasakojimai, radijo imtuvų paroda, viliojo vietos amatininkų, ūkininkų kūrėjų mugė, degustacijos ir bendruomenės vaišės.
Netrūko pramogų vaikams: jie šėlo tarp muilo burbulų, žaidė įvairius žaidimus ir užsiėmė įvairiomis veiklomis. Šventėje pasirodė įvairūs kolektyvai, tarp jų Ariogalos bendruomenės šokių grupė „Gija“, vokalinis ansamblis „Atgija“ ir solistas Egidijus Balnys bei kt.
Su trenksmu rugpjūčio 29 d. vasara išlydėta festivalyje „Garso ir šviesų naktis 2026“: prie Prabaudos piliakalnio surengtas spalvingas jaunimo ir šeimų renginys, kuriame vyko bėgimas „Išsitaškyk spalvom“, „Stand-up“ humoristų pasirodymai ir gyvos muzikos koncertai.
Itin gausus renginių buvo paskutinis vasaros šeštadienis. Jų sąrašą dar padidino prognozuoti permainingi orai rugpjūčio 22-ąją.
Turiningas šeštadienis
Gerą orą paskutinį rugpjūčio šeštadienį vasaros palydėtuvėms išnaudojo ir kiti regiono rajonai. Ruklos (Jonavos r.) bendruomenė rinkosi centriniame parke, Kaišiadorių miško parko estradoje vyko didelis bendruomeninis renginys „Palydėk vasarą linksmai!“, išsiskyręs trukme (nuo 17 iki 01 val.) ir turininga programa.
Kaišiadorių miško parko estradoje surengtos nuotaikingos komandinės varžybos „Linksmai!“, pramogos ir putų šou vaikams. Viso renginio metu veikė lauko kavinės, prekybininkų mugė, o vaizdas buvo transliuojamas didžiuliame LED ekrane. Vakarą užbaigė populiarios muzikos koncertinė programa – pasirodė Aistė, grupės „8 Kambarys“ ir „Šeškės“.
Gyvas ir šurmulingas buvo Prienų Beržyno parkas, kuriame karaliavo šeštasis Duonos ir ugnies festivalis. Beržyno parke, pasipuošusiame nauja instaliacija – erdviniu kubu – „Justinas Marcinkevičius apie duoną ir ugnį“, vėl susiliejo tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija.
Duonos ir ugnies festivalis Prienų krašto gyventojams ir svečiams pasiūlė turiningą programą: folkroko grupės „Žalvarinis“ ir atlikėjos Liepos Norkevičienės koncertus, įspūdingą „Ugnies teatro“ šou – ugnies, judesio ir pusiausvyros („Sway pole“) pasirodymą, duonos kepimo ir amatų edukacijas, Gardžiausio patiekalo konkursą, folkloro kolektyvų sambūrį „Oi, būdavo, būdavo“, šventinę mugę, interaktyvių veiklų ir išskirtinių patirtinių programų. Viena tokių – Sėkmės kelias – vaikščiojimas per žarijas su instruktoriumi Mindaugu Janušoniu.
Kaip ir dera pagal pavadinimą, festivalio dalyviai buvo kviečiami drauge kurti laužą, įsitraukti į ugnies pagerbimo, arba keturių vėjų, ceremoniją. Ypatingas dėmesys skirtas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Just. Marcinkevičiaus kūrybos palikimui. Būtent jo kūrybos citatos, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę, įamžintos naujojoje instaliacijoje parke.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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