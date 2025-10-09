„Nepakanka vien atlyginimo – trūksta pagarbos“: ar Lietuvoje jaučiamės dirbantys oriai?

Kaip Lietuvoje jaučiasi darbuotojai, ar yra įvertinti taip, kaip norėtų, pasakojo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė.
– Kaip jūs apibūdintumėte, kas yra orus darbas?
– XXI a. taip galvojame, kad orus darbas jau yra ne tik geras atlyginimas ir saugios darbo sąlygos, bet ir pagarba darbuotojui bei jo atliekamam darbui.
– Jūsų vertinimu, ar Lietuvoje daug žmonių galėtų pasakyti, kad dirba orų darbą?
– Manau, kad tokių daugėja, bet vis tiek yra ir tokių, kurie negalėtų pasigirti oriomis darbo sąlygomis.
– Kas lemia orias darbo sąlygas? Ar tai tik atlyginimas, ar daugiau?
– Manau, kad daug daugiau. Žmonės dabar kreipia dėmesį ne tik į atlyginimą, bet ir į aplinką, kurioje dirba – taip pat į buitį ir ypač į santykį su darbdaviu ar tiesioginiu vadovu. Tai darbuotojai labai vertina.
– Ar galime pakalbėti apie pokyčius? Kaip keičiasi orus darbas? Ar įžvelgiate teigiamus ar neigiamus pokyčius?
– Didesniuose miestuose ir didelėse kompanijose apie orų darbą galime kalbėti jau apie gerokai geresnes darbo sąlygas ir santykį su darbdaviu. Tačiau mažesnėse įmonėse ar kaimiškose teritorijose man atrodo, kad vis dar esame įstrigę buitiniuose dalykuose.
– O kodėl?
– Nežinau, gal dėl pinigų trūkumo. Gal yra ir kitų ypatumų, bet tai jaučiame, kai nuvažiuojame į didesnes ir mažesnių miestų įmones. Santykis skiriasi.
– Kokia yra profesinių sąjungų situacija? Koks jų vaidmuo stiprinant orų darbą?
– Profesinės sąjungos yra vienintelės organizacijos, atstovaujančios darbuotojus šalies mastu. Jos užima tvirtą poziciją gerinant teisinę bazę ir tiesiogiai bendrauja su darbdaviais dėl darbo sąlygų.
– Ar galėtumėte išskirti sektorius, kuriuose darbuotojai jaučiasi dirbantys orų darbą, ir tuos, kur dar ne?
– Tai dažniausiai siejama su atlyginimu. Ten, kur darbdaviai gali mokėti didesnį atlygį, jie sugeba skirti ir daugiau pinigų geresnėms darbo sąlygoms, darbo aplinkai ir klimato gerinimui, mokymams bei psichologinio smurto prevencijai.
– Ką galėtų padaryti kiekvienas darbdavys ar darbuotojas, kad darbo atmosfera būtų geresnė?
– Pirmiausia, ką visi galėtume padaryti, tai parodyti pagarbą kiekvienam darbuotojui. Nesvarbu, ar jis įmonės vadovas, ar tvarko aplinką – kiekvienas darbas nusipelno pagarbos.
