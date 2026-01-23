Kelmėje iš mokyklos evakuota 340 moksleivių ir darbuotojų

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, penktadienį apie 11 val. mokyklos darbuotoja pranešė, kad pastate jaučiamas stiprus aitrus kvapas. Dėl to mokytojai iš pirmojo aukšto išvedė vaikus.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai taip pat pajuto neaiškios kilmės aitrų kvapą. Todėl buvo nuspręsta evakuoti visus moksleivius, taip pat visus darbuotojus. Iš viso apie 340 žmonių.
Ugniagesiai išsiaiškino nerimą sukėlusio kvapo kilmę. Paaiškėjo, kad statybininkai valė grindis cemento skiedinio dėmių valikliu, kurį galima naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamose patalpose.
Ugniagesiai išvalė apie 50 kvadratinių metrų grindų, kur buvo naudotas valiklis, išvėdino patalpas.
Mokyklos administracijos sprendimu, po šio incidento pamokos nebuvo atnaujintos, moksleiviai paleisti namo.
(be temos)